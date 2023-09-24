https://ria.ru/20230924/dtp-1898358972.html
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 22 человека
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 22 человека - РИА Новости, 24.09.2023
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 22 человека
Более 20 человек пострадали, среди них 15 детей, в ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области, сообщила пресс-служба областного минздрава в... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:45
2023-09-24T18:45
2023-09-24T19:02
происшествия
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Более 20 человек пострадали, среди них 15 детей, в ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье."По предварительным данным, на 20.30 (18.30 мск) в ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.По данным региональной прокуратуры, ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes и легкого автомобиля Opel произошло на 290-м километре трассы Пермь – Екатеринбург в 17.11 (15.11 мск)."Микроавтобус двигался по маршруту из природного парка "Оленьи ручьи" в сторону Екатеринбурга... По предварительной информации, в районе кафе "Дружинино", водитель микроавтобуса совершал маневр по обгону впереди двигающейся грузовой автомашины. В это время водитель автомашины Opel внезапно приступил к маневру разворота, в результате чего произошло столкновение с автобусом Mercedes", – уточняет надзорное ведомство.В настоящее время к месту ДТП направлен резервный автобус для дальнейшей перевозки детей к месту назначения. Дети находятся в безопасном месте от проезжей части, отмечает прокуратура. Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования, проводимого полицией.
https://ria.ru/20230918/dtp-1896882958.html
https://ria.ru/20230924/dtp-1898315345.html
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область
Происшествия, Свердловская область
В ДТП с автобусом в Свердловской области пострадали 22 человека
В ДТП с автобусом под Екатеринбургом пострадали 22 человека, включая 15 детей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Более 20 человек пострадали, среди них 15 детей, в ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области, сообщила пресс-служба областного минздрава в воскресенье.
"По предварительным данным, на 20.30 (18.30 мск) в ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. Один ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга
с травмой головы, остальные 14 детей осмотрены бригадой территориального центра медицины катастроф на месте, травм не выявлено, от госпитализации отказались. Взрослым оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказались", – говорится в сообщении.
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По данным региональной прокуратуры, ДТП с участием пассажирского микроавтобуса Mercedes
и легкого автомобиля Opel
произошло на 290-м километре трассы Пермь
– Екатеринбург в 17.11 (15.11 мск).
"Микроавтобус двигался по маршруту из природного парка "Оленьи ручьи" в сторону Екатеринбурга... По предварительной информации, в районе кафе "Дружинино", водитель микроавтобуса совершал маневр по обгону впереди двигающейся грузовой автомашины. В это время водитель автомашины Opel внезапно приступил к маневру разворота, в результате чего произошло столкновение с автобусом Mercedes", – уточняет надзорное ведомство.
В настоящее время к месту ДТП направлен резервный автобус для дальнейшей перевозки детей к месту назначения. Дети находятся в безопасном месте от проезжей части, отмечает прокуратура. Точная причина ДТП будет установлена по результатам административного расследования, проводимого полицией.
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