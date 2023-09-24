https://ria.ru/20230924/dtp-1898334647.html

Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17 - РИА Новости, 24.09.2023

Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:56

2023-09-24T15:56

2023-09-24T15:56

происшествия

нижегородская область

кстовский район

авто

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона. Ранее нижегородский минздрав информировал о 16 пострадавших и трех погибших в аварии с маршрутной "Газелью". "По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека - состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок, - оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении минздрава Нижегородской области. Маршрутная "Газель" и грузовик столкнулись в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.

https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html

нижегородская область

кстовский район

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Влада Копылова

происшествия, нижегородская область, кстовский район, авто