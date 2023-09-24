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Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17 - РИА Новости, 24.09.2023
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17
Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:56
2023-09-24T15:56
2023-09-24T15:56
происшествия
нижегородская область
кстовский район
авто
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона. Ранее нижегородский минздрав информировал о 16 пострадавших и трех погибших в аварии с маршрутной "Газелью". "По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека - состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок, - оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении минздрава Нижегородской области. Маршрутная "Газель" и грузовик столкнулись в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
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нижегородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, кстовский район, авто
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, Авто
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17
Число пострадавших в ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом выросло до 17
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.
Ранее нижегородский минздрав информировал о 16 пострадавших и трех погибших в аварии с маршрутной "Газелью".
"По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека - состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок, - оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении минздрава Нижегородской области.
Маршрутная "Газель" и грузовик столкнулись в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района
. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
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