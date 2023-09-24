Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17 - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/dtp-1898334647.html
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17 - РИА Новости, 24.09.2023
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17
Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:56
2023-09-24T15:56
происшествия
нижегородская область
кстовский район
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898313881_118:0:1053:526_1920x0_80_0_0_02c8b792ad43a4a43420c22a9fb59e5e.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона. Ранее нижегородский минздрав информировал о 16 пострадавших и трех погибших в аварии с маршрутной "Газелью". "По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека - состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок, - оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении минздрава Нижегородской области. Маршрутная "Газель" и грузовик столкнулись в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
https://ria.ru/20230923/neizvestnye-1898268266.html
нижегородская область
кстовский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898313881_235:0:936:526_1920x0_80_0_0_65d070df09872ccdbac542a004dec6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, кстовский район, авто
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район, Авто
Число пострадавших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до 17

Число пострадавших в ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом выросло до 17

© ГУ МВД России по Нижегородской области ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области
 ДТП с пассажирской Газелью в Нижегородской области
© ГУ МВД России по Нижегородской области
ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Семнадцать человек, по уточненным данным, пострадали в смертельном ДТП с маршруткой в Нижегородской области, пятеро из них в тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.
Ранее нижегородский минздрав информировал о 16 пострадавших и трех погибших в аварии с маршрутной "Газелью".
"По уточненным данным, в ДТП около деревни Шелокша погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять человек госпитализированы в областную клиническую больницу (пять человек в тяжелом состоянии, четыре человека - состояние средней степени тяжести), восемь человек, в том числе один ребенок, - оказана необходимая медицинская помощь, отпущены домой на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении минздрава Нижегородской области.
Маршрутная "Газель" и грузовик столкнулись в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района. По предварительным данным, ДТП произошло из-за выезда грузовика на встречную полосу.
Автомобили скорой помощи в Дагестане - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
В Дагестане водитель "Жигулей" нарочно сбил ребенка-велосипедиста
Вчера, 23:38
 
ПроисшествияНижегородская областьКстовский районАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала