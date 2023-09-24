https://ria.ru/20230924/dtp-1898329646.html

В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали

В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 24.09.2023

В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали

Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:11

2023-09-24T15:11

2023-09-24T15:11

происшествия

нижегородская область

авто

вачский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в воскресенье в 13.29 в Вачском районе на 92 километре автодороги регионального значения Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород". "Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них два погибли. Среди пострадавших двое детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230924/dtp-1898315345.html

https://ria.ru/20230922/dtp-1898075650.html

нижегородская область

вачский район

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происшествия, нижегородская область, авто, вачский район