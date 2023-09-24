Рейтинг@Mail.ru
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/dtp-1898329646.html
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 24.09.2023
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали
Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:11
2023-09-24T15:11
происшествия
нижегородская область
авто
вачский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730813892_0:81:1555:956_1920x0_80_0_0_8e550d31ded0255feedd13c472c7463a.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в воскресенье в 13.29 в Вачском районе на 92 километре автодороги регионального значения Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород". "Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них два погибли. Среди пострадавших двое детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898315345.html
https://ria.ru/20230922/dtp-1898075650.html
нижегородская область
вачский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730813892_86:0:1469:1037_1920x0_80_0_0_95d8f6bef5154e165bb80709cdc306e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, авто, вачский район
Происшествия, Нижегородская область, Авто, Вачский район
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали

Под Нижним Новгородом 2 человека погибли, 4 пострадали при столкновении 2 авто

© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краюСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД.
ДТП произошло в воскресенье в 13.29 в Вачском районе на 92 километре автодороги регионального значения Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород".
ДТП с пассажирской Газелью в Нижегородской области
В полиции назвали причину смертельного ДТП в Нижегородской области
13:08
«
"Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них два погибли. Среди пострадавших двое детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.
На месте ДТП в Мосальском районе Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Под Калугой женщина и двое детей погибли в ДТП
22 сентября, 17:08
 
ПроисшествияНижегородская областьАвтоВачский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала