https://ria.ru/20230924/dtp-1898329646.html
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали - РИА Новости, 24.09.2023
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали
Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:11
2023-09-24T15:11
2023-09-24T15:11
происшествия
нижегородская область
авто
вачский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Два человека погибли, ещё четверо пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Нижегородской области, сообщает региональное управление МВД. ДТП произошло в воскресенье в 13.29 в Вачском районе на 92 километре автодороги регионального значения Р-125 "Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород". "Произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали шесть человек, из них два погибли. Среди пострадавших двое детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что устанавливаются личности участников ДТП и обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230924/dtp-1898315345.html
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, авто, вачский район
Происшествия, Нижегородская область, Авто, Вачский район
В ДТП под Нижним Новгородом два человека погибли, четверо пострадали
Под Нижним Новгородом 2 человека погибли, 4 пострадали при столкновении 2 авто