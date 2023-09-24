https://ria.ru/20230924/dtp-1898315345.html
В полиции назвали причину смертельного ДТП в Нижегородской области
В полиции назвали причину смертельного ДТП в Нижегородской области - РИА Новости, 24.09.2023
В полиции назвали причину смертельного ДТП в Нижегородской области
Причиной смертельного ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T13:08
2023-09-24T13:08
2023-09-24T13:08
происшествия
авто
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Причиной смертельного ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области стал выезд грузовика на встречную полосу, сообщает пресс-служба ГУМВД региона. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Три человека погибли. По данным регионального Минздрава, ещё 16 человек, в том числе 1 ребенок, получили травмы различной степени тяжести. "По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля "Мерседес" на полосу встречного движения", - сообщили в МВД региона.
https://ria.ru/20230922/dtp-1898075650.html
нижегородская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Кстовский район
В полиции назвали причину смертельного ДТП в Нижегородской области
Причиной смертельного ДТП под Нижним Новгородом стал выезд на встречку грузовика