https://ria.ru/20230924/dtp-1898304294.html

В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек

В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек - РИА Новости, 24.09.2023

В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек

Шестнадцать человек пострадали в смертельном ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, трое из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:43

2023-09-24T11:43

2023-09-24T12:00

происшествия

нижегородская область

кстовский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в смертельном ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, трое из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав региона. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Три человека погибли. "В результате ДТП около деревни Шелокша, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе 1 ребенок) - средняя степень тяжести; 1 - легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", - говорится в сообщении Минздрава Нижегородской области. На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. Двенадцать пострадавших (в их числе трое пострадавших в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставляют в детскую областную больницу, еще трое пострадавших - в центральную районную больницу. Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным Центром медицины катастроф. "Федеральные специалисты подключены для проведения телемедицинских консультаций. При необходимости также готовы оказать содействие в лечении пострадавших", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897923121.html

нижегородская область

кстовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, нижегородская область, кстовский район