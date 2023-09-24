https://ria.ru/20230924/dtp-1898304294.html
В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек
В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек - РИА Новости, 24.09.2023
В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали в смертельном ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, трое из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав региона. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:43
2023-09-24T11:43
2023-09-24T12:00
происшествия
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в смертельном ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, трое из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав региона. Ранее региональное управление МВД сообщило, что в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Три человека погибли. "В результате ДТП около деревни Шелокша, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе 1 ребенок) - средняя степень тяжести; 1 - легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", - говорится в сообщении Минздрава Нижегородской области. На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. Двенадцать пострадавших (в их числе трое пострадавших в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставляют в детскую областную больницу, еще трое пострадавших - в центральную районную больницу. Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным Центром медицины катастроф. "Федеральные специалисты подключены для проведения телемедицинских консультаций. При необходимости также готовы оказать содействие в лечении пострадавших", - подчеркивается в сообщении.
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нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Нижегородская область, Кстовский район
В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек
В ДТП с "Газелью" под Нижним Новгородом пострадали 16 человек, еще трое погибли
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в смертельном ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области, трое из них в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав региона.
Ранее региональное управление МВД сообщило, что в воскресенье около 9.40 на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района
произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Три человека погибли.
"В результате ДТП около деревни Шелокша, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе 1 ребенок) - средняя степень тяжести; 1 - легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", - говорится в сообщении Минздрава Нижегородской области.
На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. Двенадцать пострадавших (в их числе трое пострадавших в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставляют в детскую областную больницу, еще трое пострадавших - в центральную районную больницу.
Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным Центром медицины катастроф. "Федеральные специалисты подключены для проведения телемедицинских консультаций. При необходимости также готовы оказать содействие в лечении пострадавших", - подчеркивается в сообщении.
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