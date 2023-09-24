https://ria.ru/20230924/dtp-1898299541.html

В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2023

В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека

При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:05

2023-09-24T11:05

2023-09-24T13:42

происшествия

авто

нижегородская область

кстовский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898313881_118:0:1053:526_1920x0_80_0_0_02c8b792ad43a4a43420c22a9fb59e5e.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД."По предварительной информации, в воскресенье, около 9:40, на трассе М-7, около села Шелокша Кстовского района, произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — указано в материале.Как уточнил Минздрав региона, предварительно, пострадали 16 человек. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе один ребенок) — средняя степень тяжести; один — легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", — рассказали в ведомстве."По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля "Мерседес" на полосу встречного движения", — сообщили в МВД регина.На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. Двенадцать пострадавших (в том числе троих в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставят в детскую областную больницу, еще трое пострадавших — в центральную районную больницу.Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф, который подключили для проведения телемедицинских консультаций. При этом медики из центра также готовы при необходимости оказать содействие в лечении пострадавших.

https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897923121.html

https://ria.ru/20230922/dtp-1898075650.html

нижегородская область

кстовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область, кстовский район