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В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2023
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека
При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:05
2023-09-24T11:05
2023-09-24T13:42
происшествия
авто
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД."По предварительной информации, в воскресенье, около 9:40, на трассе М-7, около села Шелокша Кстовского района, произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — указано в материале.Как уточнил Минздрав региона, предварительно, пострадали 16 человек. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе один ребенок) — средняя степень тяжести; один — легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", — рассказали в ведомстве."По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля "Мерседес" на полосу встречного движения", — сообщили в МВД регина.На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. Двенадцать пострадавших (в том числе троих в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставят в детскую областную больницу, еще трое пострадавших — в центральную районную больницу.Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф, который подключили для проведения телемедицинских консультаций. При этом медики из центра также готовы при необходимости оказать содействие в лечении пострадавших.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Кстовский район
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека
При столкновении грузовика с "Газелью" в Нижегородской области погибли трое
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД.
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"По предварительной информации, в воскресенье, около 9:40, на трассе М-7, около села Шелокша Кстовского района, произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — указано в материале.
Как уточнил Минздрав региона, предварительно, пострадали 16 человек.
"Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе один ребенок) — средняя степень тяжести; один — легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", — рассказали в ведомстве.
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"По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля "Мерседес" на полосу встречного движения", — сообщили в МВД регина.
На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ.
Двенадцать пострадавших (в том числе троих в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставят в детскую областную больницу, еще трое пострадавших — в центральную районную больницу.
Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф, который подключили для проведения телемедицинских консультаций. При этом медики из центра также готовы при необходимости оказать содействие в лечении пострадавших.
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