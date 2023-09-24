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В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2023
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11:05 24.09.2023 (обновлено: 13:42 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/dtp-1898299541.html
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 24.09.2023
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека
При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:05
2023-09-24T13:42
происшествия
авто
нижегородская область
кстовский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД.&quot;По предварительной информации, в воскресенье, около 9:40, на трассе М-7, около села Шелокша Кстовского района, произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом &quot;Газель&quot;. Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу&quot;, — указано в материале.Как уточнил Минздрав региона, предварительно, пострадали 16 человек. "Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе один ребенок) — средняя степень тяжести; один — легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", — рассказали в ведомстве."По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля "Мерседес" на полосу встречного движения", — сообщили в МВД регина.На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. Двенадцать пострадавших (в том числе троих в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставят в детскую областную больницу, еще трое пострадавших — в центральную районную больницу.Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф, который подключили для проведения телемедицинских консультаций. При этом медики из центра также готовы при необходимости оказать содействие в лечении пострадавших.
https://ria.ru/20230922/zaderzhanie-1897923121.html
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нижегородская область
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происшествия, авто, нижегородская область, кстовский район
Происшествия, Авто, Нижегородская область, Кстовский район
В ДТП с грузовиком и "Газелью" в Нижегородской области погибли три человека

При столкновении грузовика с "Газелью" в Нижегородской области погибли трое

© ГУ МВД России по Нижегородской области ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области
 ДТП с пассажирской Газелью в Нижегородской области
© ГУ МВД России по Нижегородской области
ДТП с пассажирской "Газелью" в Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сен — РИА Новости. При столкновении маршрутной "Газели" с грузовиком в Нижегородской области погибли три человека, сообщило региональное управление МВД.
«

"По предварительной информации, в воскресенье, около 9:40, на трассе М-7, около села Шелокша Кстовского района, произошло ДТП между грузовым автомобилем и маршрутным транспортом "Газель". Предварительно установлено, что три человека погибли, один в тяжелом состоянии доставлен в больницу", — указано в материале.

Как уточнил Минздрав региона, предварительно, пострадали 16 человек.
"Из них трое находятся в тяжелом состоянии; 12 человек (в том числе один ребенок) — средняя степень тяжести; один — легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", — рассказали в ведомстве.
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"По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля "Мерседес" на полосу встречного движения", — сообщили в МВД регина.
На место оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ.
Двенадцать пострадавших (в том числе троих в тяжелом состоянии) эвакуируют в областную клиническую больницу, пострадавшего ребенка доставят в детскую областную больницу, еще трое пострадавших — в центральную районную больницу.
Отмечается, что региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф, который подключили для проведения телемедицинских консультаций. При этом медики из центра также готовы при необходимости оказать содействие в лечении пострадавших.
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