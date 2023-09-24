https://ria.ru/20230924/dron-1898330399.html

ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями

ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 24.09.2023

ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:18

2023-09-24T15:18

2023-09-24T15:32

безопасность

курская область

россия

специальная военная операция на украине

курск

белгородская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. "24 сентября 2023 года около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", — говорится в публикации.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Утром украинский дрон нанес удар по административному зданию в центре Курска. Как отметил губернатор Роман Старовойт, незначительно пострадала крыша строения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу российские военные сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. При падении его обломков пострадали крыша жилого дома и автомобиль в деревне Шагарово. В тот же день БПЛА противника перехватили на подлете к Белгороду, обошлось без жертв и разрушений.

https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html

курская область

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курск

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безопасность, курская область, россия, курск, белгородская область, роман старовойт, вооруженные силы украины