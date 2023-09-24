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ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 24.09.2023 (обновлено: 15:32 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/dron-1898330399.html
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 24.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:18
2023-09-24T15:32
безопасность
курская область
россия
специальная военная операция на украине
курск
белгородская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. &quot;24 сентября 2023 года около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями&quot;, — говорится в публикации.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Утром украинский дрон нанес удар по административному зданию в центре Курска. Как отметил губернатор Роман Старовойт, незначительно пострадала крыша строения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу российские военные сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. При падении его обломков пострадали крыша жилого дома и автомобиль в деревне Шагарово. В тот же день БПЛА противника перехватили на подлете к Белгороду, обошлось без жертв и разрушений.
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html
курская область
россия
курск
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безопасность, курская область, россия, курск, белгородская область, роман старовойт, вооруженные силы украины
Безопасность, Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курск, Белгородская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями

Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили два украинских дрона

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны.
«

"24 сентября 2023 года около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", — говорится в публикации.

Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Утром украинский дрон нанес удар по административному зданию в центре Курска. Как отметил губернатор Роман Старовойт, незначительно пострадала крыша строения.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В пятницу российские военные сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. При падении его обломков пострадали крыша жилого дома и автомобиль в деревне Шагарово. В тот же день БПЛА противника перехватили на подлете к Белгороду, обошлось без жертв и разрушений.
Военнослужащий зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования для защиты и противодействия атакам БПЛА украинских боевиков - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияКурскБелгородская областьРоман СтаровойтВооруженные силы Украины
 
 
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