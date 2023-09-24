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ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями - РИА Новости, 24.09.2023
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T15:18
2023-09-24T15:18
2023-09-24T15:32
безопасность
курская область
россия
специальная военная операция на украине
курск
белгородская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны. "24 сентября 2023 года около 14:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями", — говорится в публикации.Это не первая за сегодня попытка ВСУ атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Утром украинский дрон нанес удар по административному зданию в центре Курска. Как отметил губернатор Роман Старовойт, незначительно пострадала крыша строения.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Курской и Белгородской областях, а также в Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В пятницу российские военные сбили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. При падении его обломков пострадали крыша жилого дома и автомобиль в деревне Шагарово. В тот же день БПЛА противника перехватили на подлете к Белгороду, обошлось без жертв и разрушений.
https://ria.ru/20230922/bespilotniki-1897924317.html
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Безопасность, Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Курск, Белгородская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины
ПВО сбила два украинских дрона над Курской и Белгородской областями
Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбили два украинских дрона