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Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 24.09.2023 (обновлено: 13:31 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/donetsk-1898287329.html
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.09.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T09:06
2023-09-24T13:31
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
украина
нато
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 04:30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.В последнее время украинская армия использует для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230924/obstrel-1898275888.html
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донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили по Донецку два кассетных снаряда

© Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Куйбышевского района Донецка
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка
© Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Куйбышевского района Донецка
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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, украинские войска в 04:30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.
В последнее время украинская армия использует для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаНАТО
 
 
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