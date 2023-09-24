https://ria.ru/20230924/donetsk-1898287329.html

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 24.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T09:06

2023-09-24T09:06

2023-09-24T13:31

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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нато

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ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09:00 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска в 04:30 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров.В последнее время украинская армия использует для атак кассетные боеприпасы, которые киевские власти получили от США в рамках очередного пакета военной помощи. При взрыве эти снаряды выбрасывают бомбы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Они могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898275888.html

https://ria.ru/20230924/obstrel-1898270953.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк, украина, нато