https://ria.ru/20230924/dialog-1898270837.html
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога - РИА Новости, 24.09.2023
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога
Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:21
2023-09-24T00:21
2023-09-24T00:21
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ. "Отмечу и вашу просветительскую работу по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. Вы взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом. Вносите большой вклад в обеспечение общественного политического диалога и стабильности", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога
Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога в России