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Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога - РИА Новости, 24.09.2023
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00:21 24.09.2023
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Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога - РИА Новости, 24.09.2023
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога
Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T00:21
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россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ. "Отмечу и вашу просветительскую работу по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. Вы взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом. Вносите большой вклад в обеспечение общественного политического диалога и стабильности", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога

Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога в России

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ.
"Отмечу и вашу просветительскую работу по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. Вы взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом. Вносите большой вклад в обеспечение общественного политического диалога и стабильности", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.
Подсчет голосов на выборах в единый день голосования - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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