https://ria.ru/20230924/dialog-1898270837.html

Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога

Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога - РИА Новости, 24.09.2023

Путин оценил вклад ЦИК в обеспечение общественно-политического диалога

Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T00:21

2023-09-24T00:21

2023-09-24T00:21

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад ЦИК в обеспечение общественного политического диалога и стабильности в РФ. "Отмечу и вашу просветительскую работу по разъяснению значимости выборов и участия в них каждого гражданина. Вы взаимодействуете с российскими политическими партиями, представителями гражданского общества и вашими коллегами за рубежом. Вносите большой вклад в обеспечение общественного политического диалога и стабильности", - сказал он в поздравлении ЦИК РФ с 30-летием.

https://ria.ru/20230924/tsik-1898270482.html

россия

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россия, владимир путин, политика