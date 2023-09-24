https://ria.ru/20230924/den_mashinostroitelya-1897954486.html

День машиностроителя в России

День машиностроителя в России - РИА Новости, 24.09.2023

День машиностроителя в России

День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T01:02

2023-09-24T01:02

2023-09-24T01:02

справки

россия

день машиностроителя

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День машиностроителя отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье сентября на основании указа президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года "О праздничных и памятных днях". Учрежден профессиональный праздник указом президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года № 139-VII "Об установлении ежегодного праздника "Дня машиностроителя". В 2023 году он отмечается 24 сентября.Машиностроение – одна из ключевых, системообразующих и стратегически важных отраслей национальной экономики, тесно взаимосвязанная с ведущими отраслями экономики и обеспечивающая их устойчивое функционирование и наполнение потребительского рынка, являющаяся основой развития технологического ядра промышленности.От уровня развития машиностроения зависят важнейшие удельные показатели валового внутреннего продукта страны (материалоемкость, энергоемкость и т.д.), производительность труда в других отраслях хозяйства, уровень экологической безопасности промышленного производства и обороноспособность государства.Машиностроение является сложной и дифференцированной отраслью промышленности. Машиностроительный комплекс РФ объединяет 12 крупных комплексных отраслей, образованных сотнями высоко дифференцированных подотраслей. К комплексным отраслям машиностроения относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное машиностроение; электрическая промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышленность; приборостроение; автомобильная промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; авиационная промышленность; судостроительная промышленность; промышленность средств связи. Помимо общеэкономических функций, связанных с удовлетворением текущего и перспективного спроса на товары и услуги, а также функций, связанных с обеспечением оборонных потребностей государства, машиностроение выполняет специфическую функцию – инновационную, отражая достижения технологического прогресса. Современное машиностроение – это отрасль высоких технологий, где ведется работа по инновационному развитию, решаются масштабные задачи, связанные с внедрением инструментов цифровой трансформации, совершенствованием машин и оборудования, использованием гибких технологий, модернизацией материально-технической базы. Начало специальной военной операцией РФ на Украине и последовавшие за ее началом беспрецедентные санкции против России спровоцировали уход множества крупных западных производителей, в том числе и в области машиностроения, с рынка страны и разрыв устоявшихся логистических цепочек. Согласно оценке экспертов рейтингового агентства РИА Рейтинг, по итогам 2022 года в машиностроении зафиксирован спад производства – в третий раз за последнее десятилетие.Основные причины падения – дефицит комплектующих из-за санкционных ограничений в торговле, нарушение логистических цепочек, закрытие предприятий западных компаний, весенняя девальвация рубля и снижение покупательской способности населения.Наибольший вклад в отрицательную динамику внесло автомобилестроение, которое снизилось почти вдвое. Кроме того, больший спад произошел в производстве бытовых приборов, что обусловлено девальвацией рубля, резким удорожанием бытовой техники и снижением спроса населения.В железнодорожном машиностроении снижение производства наблюдается третий год подряд, тогда как в сельскохозяйственном машиностроении спад произошел после двухгодичного периода активного роста.Наивысший темп роста получен в производстве машин и оборудования общего назначения. В современных условиях внешнего экономического давления взят курс на обеспечение технологической независимости машиностроительной отрасли. Как отмечает кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института экономики РАН Евгений Корепанов, в международном разделении труда за Россией закрепилась роль экспортера сырья и материалов и импортера продукции машиностроения и потребительских товаров. Импортозависимость отечественного машиностроения была существенно выше, чем промышленности в целом. Отечественная политика импортозамещения начала действовать еще с начала 2000-х годов и достигла существенных успехов: доля импорта в России ниже, чем во многих развитых экономиках. При этом речь идет не просто о замене импорта на свою продукцию, а о создании конкурентоспособных высокотехнологичных производств. После 2014 года, когда против России ввели первые санкции, было принято решение об ускорении развития своих научно-технологических компетенций, а также были приняты отраслевые планы импортозамещения. Руководящими документами в области импортозамещения стали подпрограммы государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", именуемой также программой импортозамещения, а также отраслевые планы мероприятий по импортозамещению на 2014-2020 годы и на 2021-2024 годы. В 2014-2020 годах произошло снижение импортозависимости в целом по промышленным товарам с 49 до 40%. По данным экспертов рейтингового агентства РИА Рейтинг, по итогам первого квартала 2023 года машиностроительное производство выросло на 1,1%. Выйти на положительную динамику удалось за счет фактора низкой базы в марте и восстановления внутреннего спроса на инвестиционное оборудование и оборонную технику.Высокие темпы роста по итогам первого квартала отмечены в производстве крупного энергетического оборудования, автобусов, магистральных электровозов, тракторов, а также военной техники и оборудования двойного назначения.По-прежнему глубокий спад наблюдается в автомобилестроении. Также непростая ситуация складывается в сельскохозяйственном и дорожно-строительном машиностроении.Кроме того, одной из главных проблем машиностроения сейчас является недостаток квалифицированных кадров.Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2023 году положительная динамика машиностроительного производства восстановится, а рост составит по сравнению с 2022 годом 5-10%. Важность труда машиностроителей по достоинству оценивается государством. В списке почетных званий РФ есть звание "Заслуженный машиностроитель Российской Федерации", которое присваивается высокопрофессиональным рабочим, инженерно-техническим и научным работникам организаций машиностроения, в том числе научно-исследовательских, технологических и проектно-конструкторских организаций, за личные заслуги. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, день машиностроителя