https://ria.ru/20230924/den-1898344335.html

Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке

Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке - РИА Новости, 24.09.2023

Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке

Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:58

2023-09-24T16:58

2023-09-24T16:58

общество

владивосток

россия

приморский край

русское географическое общество

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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости представитель центра "Амурский тигр", принимавшего участие в организации мероприятия. В воскресенье на Спортивной набережной Владивостока состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня тигра. Организаторами выступили центр "Амурский тигр", Русское географическое общество, администрация города и правительство Приморского края. Для гостей площадки на набережной прошли конкурсы, тематические викторины и мастер-классы, звучала живая музыка. Программа завершилась выступлением музыкальной группы Filatov & Karas. "Сотни (посетителей - ред.) вряд ли. Абсолютно (можно говорить о тысячах)", - ответил представитель центра "Амурский тигр" на вопрос о приблизительном числе гостей площадки на набережной. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.

https://ria.ru/20230924/den_mashinostroitelya-1897954486.html

владивосток

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приморский край

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общество, владивосток, россия, приморский край, русское географическое общество