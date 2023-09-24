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Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке - РИА Новости, 24.09.2023
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16:58 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/den-1898344335.html
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке - РИА Новости, 24.09.2023
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке
Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:58
2023-09-24T16:58
общество
владивосток
россия
приморский край
русское географическое общество
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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости представитель центра "Амурский тигр", принимавшего участие в организации мероприятия. В воскресенье на Спортивной набережной Владивостока состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня тигра. Организаторами выступили центр "Амурский тигр", Русское географическое общество, администрация города и правительство Приморского края. Для гостей площадки на набережной прошли конкурсы, тематические викторины и мастер-классы, звучала живая музыка. Программа завершилась выступлением музыкальной группы Filatov &amp; Karas. "Сотни (посетителей - ред.) вряд ли. Абсолютно (можно говорить о тысячах)", - ответил представитель центра "Амурский тигр" на вопрос о приблизительном числе гостей площадки на набережной. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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общество, владивосток, россия, приморский край, русское географическое общество
Общество, Владивосток, Россия, Приморский край, Русское географическое общество
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке

Организаторы: тысячи человек посетили празднование дня тигра во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДень тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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День тигра во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости представитель центра "Амурский тигр", принимавшего участие в организации мероприятия.
В воскресенье на Спортивной набережной Владивостока состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня тигра. Организаторами выступили центр "Амурский тигр", Русское географическое общество, администрация города и правительство Приморского края. Для гостей площадки на набережной прошли конкурсы, тематические викторины и мастер-классы, звучала живая музыка. Программа завершилась выступлением музыкальной группы Filatov & Karas.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДень тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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1 из 4
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДень тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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2 из 4
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДень тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкДень тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
День тигра во Владивостоке
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4 из 4
День тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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День тигра во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Сотни (посетителей - ред.) вряд ли. Абсолютно (можно говорить о тысячах)", - ответил представитель центра "Амурский тигр" на вопрос о приблизительном числе гостей площадки на набережной.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
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