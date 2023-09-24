https://ria.ru/20230924/den-1898344335.html
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке - РИА Новости, 24.09.2023
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке
Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T16:58
2023-09-24T16:58
2023-09-24T16:58
общество
владивосток
россия
приморский край
русское географическое общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898342426_0:177:3010:1870_1920x0_80_0_0_6b3acbe3b87b51bad68fdca63b95165d.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 сен - РИА Новости. Тысячи человек, вероятно, посетили в воскресенье площадку на Спортивной набережной Владивостока, где состоялось празднование Дня тигра, рассказал РИА Новости представитель центра "Амурский тигр", принимавшего участие в организации мероприятия. В воскресенье на Спортивной набережной Владивостока состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня тигра. Организаторами выступили центр "Амурский тигр", Русское географическое общество, администрация города и правительство Приморского края. Для гостей площадки на набережной прошли конкурсы, тематические викторины и мастер-классы, звучала живая музыка. Программа завершилась выступлением музыкальной группы Filatov & Karas. "Сотни (посетителей - ред.) вряд ли. Абсолютно (можно говорить о тысячах)", - ответил представитель центра "Амурский тигр" на вопрос о приблизительном числе гостей площадки на набережной. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. В России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Еврейской автономной области. По результатам сплошного учета, в России обитают порядка 750 амурских тигров, включая тигрят.
https://ria.ru/20230924/den_mashinostroitelya-1897954486.html
владивосток
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/18/1898342426_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_f8a8405502628ae033950b71a2c975a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, россия, приморский край, русское географическое общество
Общество, Владивосток, Россия, Приморский край, Русское географическое общество
Организаторы рассказали, как прошло празднование дня тигра во Владивостоке
Организаторы: тысячи человек посетили празднование дня тигра во Владивостоке