Рейтинг@Mail.ru
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2023
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич
Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:10
2023-09-24T23:10
в мире
косово
александр вучич
сербия
белград (город)
альбин курти
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_0:146:3121:1902_1920x0_80_0_0_3673738c4a530155a3c0dcff9064a62d.jpg
БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. "Мое важнейшее послание вечером тем, кто думает, что они окажут величайшее давление и Сербия признает независимое Косово, не только меня, но весь сербский народ укрепило в убежденности, и я заявляю вам - мы никогда не признаем независимое Косово. Можете всех нас перебить, что хотите делайте - никогда не признаем независимость Косово, никогда Сербия не признает независимое Косово, уродливое создание, которое вы устроили бомбардировками Сербии, всевозможной ложью", - заявил Вучич и подчеркнул, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html
https://ria.ru/20230924/natsbezopasnost-1898380660.html
косово
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751608646_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_82d7c3ad67904048b82855f6503b156e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, косово, александр вучич, сербия, белград (город), альбин курти
В мире, Косово, Александр Вучич, Сербия, Белград (город), Альбин Курти
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич

Вучич: давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил сербский президент Александр Вучич.
Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вучич заявил, что международные силы дали право Приштине убивать сербов
Вчера, 22:25
«
"Мое важнейшее послание вечером тем, кто думает, что они окажут величайшее давление и Сербия признает независимое Косово, не только меня, но весь сербский народ укрепило в убежденности, и я заявляю вам - мы никогда не признаем независимое Косово. Можете всех нас перебить, что хотите делайте - никогда не признаем независимость Косово, никогда Сербия не признает независимое Косово, уродливое создание, которое вы устроили бомбардировками Сербии, всевозможной ложью", - заявил Вучич и подчеркнул, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти.
Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге.
Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Вучич анонсировал заседание совета нацбезопасности Сербии
Вчера, 21:35
 
В миреКосовоАлександр ВучичСербияБелград (город)Альбин Курти
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала