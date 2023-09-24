https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2023
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич
Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:10
2023-09-24T23:10
2023-09-24T23:10
в мире
косово
александр вучич
сербия
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альбин курти
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БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. "Мое важнейшее послание вечером тем, кто думает, что они окажут величайшее давление и Сербия признает независимое Косово, не только меня, но весь сербский народ укрепило в убежденности, и я заявляю вам - мы никогда не признаем независимое Косово. Можете всех нас перебить, что хотите делайте - никогда не признаем независимость Косово, никогда Сербия не признает независимое Косово, уродливое создание, которое вы устроили бомбардировками Сербии, всевозможной ложью", - заявил Вучич и подчеркнул, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.
https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html
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в мире, косово, александр вучич, сербия, белград (город), альбин курти
В мире, Косово, Александр Вучич, Сербия, Белград (город), Альбин Курти
Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич
Вучич: давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово