https://ria.ru/20230924/davlenie-1898387684.html

Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич

Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 24.09.2023

Давление на Сербию и обострения не вынудят ее признать Косово, заявил Вучич

Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T23:10

2023-09-24T23:10

2023-09-24T23:10

в мире

косово

александр вучич

сербия

белград (город)

альбин курти

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БЕЛГРАД, 24 сен - РИА Новости. Внешнее давление на Сербию и обострения в Косово и Метохии не вынудят официальный Белград и сербов признать самопровозглашенную республику Косово, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства сообщил в ходе обращения вечером в воскресенье, что трое косовских сербов убито в столкновениях с косовоалбанской полицией на севере Косово и Метохии, еще двое ранены. "Мое важнейшее послание вечером тем, кто думает, что они окажут величайшее давление и Сербия признает независимое Косово, не только меня, но весь сербский народ укрепило в убежденности, и я заявляю вам - мы никогда не признаем независимое Косово. Можете всех нас перебить, что хотите делайте - никогда не признаем независимость Косово, никогда Сербия не признает независимое Косово, уродливое создание, которое вы устроили бомбардировками Сербии, всевозможной ложью", - заявил Вучич и подчеркнул, что во всём произошедшем в воскресенье виноват косовский "премьер" Альбин Курти. Сербский лидер добавил, что при этом Белград всегда готов разговаривать и решать проблемы в диалоге. Он ранее уточнил, что не поддерживает убийство косовского полицейского, но отметил, что косовские сербы на севере края были доведены до открытых столкновений постоянным террором Приштины.

https://ria.ru/20230924/pravo-1898383977.html

https://ria.ru/20230924/natsbezopasnost-1898380660.html

косово

сербия

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в мире, косово, александр вучич, сербия, белград (город), альбин курти