Рейтинг@Mail.ru
Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.09.2023 (обновлено: 08:10 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/challenger-1898079453.html
Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк
Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк - РИА Новости, 24.09.2023
Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк
Пока танки Challenger 2 горят в степях Украины, британские разработчики анонсируют третье поколение "суперзащищенной" машины. Чем новая модель будет отличаться... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T08:00
2023-09-24T08:10
в мире
украина
ирак
вооруженные силы украины
нато
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898090533_0:13:2401:1363_1920x0_80_0_0_7bc05f3dcc15427c459b23d61540a207.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Пока танки Challenger 2 горят в степях Украины, британские разработчики анонсируют третье поколение "суперзащищенной" машины. Чем новая модель будет отличаться от предыдущих и когда поступит на вооружение — в материале РИА Новости.Зачем менять?Challenger 2, как полагают эксперты, до сих пор остается одним из самых защищенных танков в мире. До конфликта на Украине за ним закрепилась слава неуязвимого — во время войны в Ираке была уничтожена лишь одна такая машина, да и та пострадала от дружественного огня.Однако украинское контрнаступление в Запорожской области похоронило и эти представления — два из 14 танков, переданных ВСУ, российские войска сожгли под Работино.Если мощное бронирование было несомненным преимуществом Challenger 2, то остальные характеристики разработанной в 1990-е модели вызывали вопросы. Конечно, некоторые из недостатков — слабая маневренность и медлительность — можно считать обратной стороной ключевого преимущества: защищенности.Кроме того, "Челленджер" до сих пор остается единственным современным танком НАТО с нарезным орудием. Это обстоятельство усложняет ведение боевых действий с точки зрения логистики: весь "танковый зоопарк" альянса способен использовать взаимозаменяемые снаряды, но для "британца" нужно отдельное снабжение.Еще один минус — невозможность ведения огня кумулятивными боеприпасами и ракетами. К тому же у нарезных орудий в сравнении с гладкоствольными гораздо быстрее расходуется ресурс ствола, поэтому их чаще приходится менять.Проблем доставляла и слабая гидропневматическая подвеска — она работает на пределе возможностей, когда на танк устанавливают дополнительную броню, что увеличивает массу машины до 75 тонн.Новое вооружениеВсе эти задачи западные оружейники попытались решить при проектировании Challenger 3. И вот что они придумали.На этот раз орудие будет гладкоствольным. Разработанная немецким концерном Rheinmetall пушка L55A1 калибра 120 миллиметров (такая же стоит на современных "Леопардах") позволит повысить огневую мощь танка и сделает его более совместимым с другими боевыми системами Североатлантического альянса. Например, машина сможет использовать универсальные натовские бронебойные снаряды DM53 и программируемые осколочно-фугасные DM11.Кроме того, Лондон и Берлин активно работают над созданием снаряда с повышенной кинетической энергией — EKE, подходящим для этого орудия. Соответствующее заявление о намерениях страны подписали в конце апреля.Также танк получил и модернизированную систему управления огнем с двумя тепловизорами.…и броняТретью модель оснастят абсолютно новой башней, которая, как утверждают разработчики, станет одновременно и легче, и защищеннее предшественницы.С противотанковыми ракетами призваны справиться система предупреждения о лазерном наведении и улучшенная система активной защиты Trophy израильского производства. Ей же оснащены израильские "Меркава", американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".Старую подвеску заменит новая — третьего поколения. Новый двигатель — Perkins CV12-9A V12 — может похвастаться улучшенной системой охлаждения. Мощность — 1500 лошадиных сил. Это позволит танку развивать скорость до 60 километров в час.В результате всех изменений машина оказалась на тонну тяжелее базовой комплектации предшественницы — 66 тонн.Модернизация или новая модель?Примечательно, что новые "Челленджеры" не будут собирать с нуля. Как сообщает Defense News, в 2021 году Министерство обороны Великобритании заключило контракт на миллиард долларов с англо-немецким предприятием RBSL на поставку 148 машин. Все они будут собраны на базе уже имеющихся Challenger 2.Вместе с тем радикальные отличия "двойки" и "тройки" наглядно демонстрируют, что следующую цифру новая модель получила не зря. При этом танк не станет инновационным — модернизация выглядит как попытка избавить его от ключевых недостатков и интегрировать уже проверенные на других моделях инженерные решения.Ожидается, что первые машины поступят на вооружение британской армии к 2027-му, а полной боевой готовности удастся достичь к 2030-му.О реальной мощи третьих "Челленджеров" пока судить сложно. Однако, как показывает опыт украинского конфликта, 148 танков в условиях боевых действий высокой интенсивности и широкого фронта едва ли способны радикально изменить ситуацию.
https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html
украина
ирак
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898090533_0:0:2135:1601_1920x0_80_0_0_a5473be05962ff91b767789388196e5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ирак, вооруженные силы украины, нато, великобритания
В мире, Украина, Ирак, Вооруженные силы Украины, НАТО, Великобритания
Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк

Challenger 3 получит гладкоствольное орудие

© Фото : Crown copyright / Rheinmetall AG 2021 Танк Challenger 3
Танк Challenger 3 - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Фото : Crown copyright / Rheinmetall AG 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Пока танки Challenger 2 горят в степях Украины, британские разработчики анонсируют третье поколение "суперзащищенной" машины. Чем новая модель будет отличаться от предыдущих и когда поступит на вооружение — в материале РИА Новости.

Зачем менять?

Challenger 2, как полагают эксперты, до сих пор остается одним из самых защищенных танков в мире. До конфликта на Украине за ним закрепилась слава неуязвимого — во время войны в Ираке была уничтожена лишь одна такая машина, да и та пострадала от дружественного огня.
Однако украинское контрнаступление в Запорожской области похоронило и эти представления — два из 14 танков, переданных ВСУ, российские войска сожгли под Работино.
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Уничтоженный британский танк Challenger 2 в зоне проведения СВО. Кадр видео
Если мощное бронирование было несомненным преимуществом Challenger 2, то остальные характеристики разработанной в 1990-е модели вызывали вопросы. Конечно, некоторые из недостатков — слабая маневренность и медлительность — можно считать обратной стороной ключевого преимущества: защищенности.
Кроме того, "Челленджер" до сих пор остается единственным современным танком НАТО с нарезным орудием. Это обстоятельство усложняет ведение боевых действий с точки зрения логистики: весь "танковый зоопарк" альянса способен использовать взаимозаменяемые снаряды, но для "британца" нужно отдельное снабжение.
Еще один минус — невозможность ведения огня кумулятивными боеприпасами и ракетами. К тому же у нарезных орудий в сравнении с гладкоствольными гораздо быстрее расходуется ресурс ствола, поэтому их чаще приходится менять.
Проблем доставляла и слабая гидропневматическая подвеска — она работает на пределе возможностей, когда на танк устанавливают дополнительную броню, что увеличивает массу машины до 75 тонн.

Новое вооружение

Все эти задачи западные оружейники попытались решить при проектировании Challenger 3. И вот что они придумали.
На этот раз орудие будет гладкоствольным. Разработанная немецким концерном Rheinmetall пушка L55A1 калибра 120 миллиметров (такая же стоит на современных "Леопардах") позволит повысить огневую мощь танка и сделает его более совместимым с другими боевыми системами Североатлантического альянса. Например, машина сможет использовать универсальные натовские бронебойные снаряды DM53 и программируемые осколочно-фугасные DM11.
© Фото : Crown copyright / RBSL Пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров
Пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : Crown copyright / RBSL
Пушка Rheinmetall L55A1 калибра 120 миллиметров
Кроме того, Лондон и Берлин активно работают над созданием снаряда с повышенной кинетической энергией — EKE, подходящим для этого орудия. Соответствующее заявление о намерениях страны подписали в конце апреля.
Также танк получил и модернизированную систему управления огнем с двумя тепловизорами.

…и броня

Третью модель оснастят абсолютно новой башней, которая, как утверждают разработчики, станет одновременно и легче, и защищеннее предшественницы.
С противотанковыми ракетами призваны справиться система предупреждения о лазерном наведении и улучшенная система активной защиты Trophy израильского производства. Ей же оснащены израильские "Меркава", американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".
Старую подвеску заменит новая — третьего поколения. Новый двигатель — Perkins CV12-9A V12 — может похвастаться улучшенной системой охлаждения. Мощность — 1500 лошадиных сил. Это позволит танку развивать скорость до 60 километров в час.
В результате всех изменений машина оказалась на тонну тяжелее базовой комплектации предшественницы — 66 тонн.
© Фото : UK MOD © Crown copyright Challenger 3
Challenger 3 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright
Challenger 3

Модернизация или новая модель?

Примечательно, что новые "Челленджеры" не будут собирать с нуля. Как сообщает Defense News, в 2021 году Министерство обороны Великобритании заключило контракт на миллиард долларов с англо-немецким предприятием RBSL на поставку 148 машин. Все они будут собраны на базе уже имеющихся Challenger 2.
Вместе с тем радикальные отличия "двойки" и "тройки" наглядно демонстрируют, что следующую цифру новая модель получила не зря. При этом танк не станет инновационным — модернизация выглядит как попытка избавить его от ключевых недостатков и интегрировать уже проверенные на других моделях инженерные решения.
Ожидается, что первые машины поступят на вооружение британской армии к 2027-му, а полной боевой готовности удастся достичь к 2030-му.
О реальной мощи третьих "Челленджеров" пока судить сложно. Однако, как показывает опыт украинского конфликта, 148 танков в условиях боевых действий высокой интенсивности и широкого фронта едва ли способны радикально изменить ситуацию.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
5 сентября, 19:05
 
В миреУкраинаИракВооруженные силы УкраиныНАТОВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала