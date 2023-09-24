https://ria.ru/20230924/challenger-1898079453.html

Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк

Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк - РИА Новости, 24.09.2023

Взамен "неуязвимого". Каким будет новый британский танк

Пока танки Challenger 2 горят в степях Украины, британские разработчики анонсируют третье поколение "суперзащищенной" машины. Чем новая модель будет отличаться... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:00

2023-09-24T08:10

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Пока танки Challenger 2 горят в степях Украины, британские разработчики анонсируют третье поколение "суперзащищенной" машины. Чем новая модель будет отличаться от предыдущих и когда поступит на вооружение — в материале РИА Новости.Зачем менять?Challenger 2, как полагают эксперты, до сих пор остается одним из самых защищенных танков в мире. До конфликта на Украине за ним закрепилась слава неуязвимого — во время войны в Ираке была уничтожена лишь одна такая машина, да и та пострадала от дружественного огня.Однако украинское контрнаступление в Запорожской области похоронило и эти представления — два из 14 танков, переданных ВСУ, российские войска сожгли под Работино.Если мощное бронирование было несомненным преимуществом Challenger 2, то остальные характеристики разработанной в 1990-е модели вызывали вопросы. Конечно, некоторые из недостатков — слабая маневренность и медлительность — можно считать обратной стороной ключевого преимущества: защищенности.Кроме того, "Челленджер" до сих пор остается единственным современным танком НАТО с нарезным орудием. Это обстоятельство усложняет ведение боевых действий с точки зрения логистики: весь "танковый зоопарк" альянса способен использовать взаимозаменяемые снаряды, но для "британца" нужно отдельное снабжение.Еще один минус — невозможность ведения огня кумулятивными боеприпасами и ракетами. К тому же у нарезных орудий в сравнении с гладкоствольными гораздо быстрее расходуется ресурс ствола, поэтому их чаще приходится менять.Проблем доставляла и слабая гидропневматическая подвеска — она работает на пределе возможностей, когда на танк устанавливают дополнительную броню, что увеличивает массу машины до 75 тонн.Новое вооружениеВсе эти задачи западные оружейники попытались решить при проектировании Challenger 3. И вот что они придумали.На этот раз орудие будет гладкоствольным. Разработанная немецким концерном Rheinmetall пушка L55A1 калибра 120 миллиметров (такая же стоит на современных "Леопардах") позволит повысить огневую мощь танка и сделает его более совместимым с другими боевыми системами Североатлантического альянса. Например, машина сможет использовать универсальные натовские бронебойные снаряды DM53 и программируемые осколочно-фугасные DM11.Кроме того, Лондон и Берлин активно работают над созданием снаряда с повышенной кинетической энергией — EKE, подходящим для этого орудия. Соответствующее заявление о намерениях страны подписали в конце апреля.Также танк получил и модернизированную систему управления огнем с двумя тепловизорами.…и броняТретью модель оснастят абсолютно новой башней, которая, как утверждают разработчики, станет одновременно и легче, и защищеннее предшественницы.С противотанковыми ракетами призваны справиться система предупреждения о лазерном наведении и улучшенная система активной защиты Trophy израильского производства. Ей же оснащены израильские "Меркава", американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды".Старую подвеску заменит новая — третьего поколения. Новый двигатель — Perkins CV12-9A V12 — может похвастаться улучшенной системой охлаждения. Мощность — 1500 лошадиных сил. Это позволит танку развивать скорость до 60 километров в час.В результате всех изменений машина оказалась на тонну тяжелее базовой комплектации предшественницы — 66 тонн.Модернизация или новая модель?Примечательно, что новые "Челленджеры" не будут собирать с нуля. Как сообщает Defense News, в 2021 году Министерство обороны Великобритании заключило контракт на миллиард долларов с англо-немецким предприятием RBSL на поставку 148 машин. Все они будут собраны на базе уже имеющихся Challenger 2.Вместе с тем радикальные отличия "двойки" и "тройки" наглядно демонстрируют, что следующую цифру новая модель получила не зря. При этом танк не станет инновационным — модернизация выглядит как попытка избавить его от ключевых недостатков и интегрировать уже проверенные на других моделях инженерные решения.Ожидается, что первые машины поступят на вооружение британской армии к 2027-му, а полной боевой готовности удастся достичь к 2030-му.О реальной мощи третьих "Челленджеров" пока судить сложно. Однако, как показывает опыт украинского конфликта, 148 танков в условиях боевых действий высокой интенсивности и широкого фронта едва ли способны радикально изменить ситуацию.

https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html

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Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, украина, ирак, вооруженные силы украины, нато, великобритания