https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html

"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк

"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк - РИА Новости, 05.09.2023

"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк

В интернете распространился видеоролик, снятый попавшим под обстрел солдатом ВСУ. Общественный интерес вызван не судьбой этого украинца, а деталями, которые... РИА Новости, 05.09.2023

2023-09-05T19:05

2023-09-05T19:05

2023-09-05T19:25

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

россия

великобритания

challenger 2 (танк)

т-90

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859721203_0:0:3363:1893_1920x0_80_0_0_c47cbd933ac78f091db81cd8bcc8f1ea.jpg

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В интернете распространился видеоролик, снятый попавшим под обстрел солдатом ВСУ. Общественный интерес вызван не судьбой этого украинца, а деталями, которые попали в кадр. В частности, сгоревшим танком.Не сбереглиМашина очень похожа на британский Challenger 2. Этот танк долго не появлялся на фронте, хотя его ВСУ получили одним из первых. И пока весь мир разглядывал сожженные в запорожских степях "Леопарды", водители "Челленджеров" продолжали тренироваться на полигонах.Он очень тяжелый — 62,5 тонны, с дополнительной броней — до 75 тонн. Львиная доля боевой массы приходится на защиту. Информация о многослойной комбинированной броне "Дорчестер" засекречена."Это действительно самый защищенный танк в мире. Удельная масса брони, забронированный объем и другие характеристики свидетельствуют о том, что он способен выдерживать очень мощные попадания. К тому же именно англичане — родоначальники современной комбинированной танковой брони", — отмечает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.Всего Лондон передал Киеву 14 таких машин. Их направили в 82-ю аэромобильную бригаду, которая по планами украинского командования должна была развивать успех ВСУ после прорыва трех линий российской обороны: совершить бросок к Токмаку и Бердянску.Видимо, поэтому танк долго не появлялся на передовой. У него довольно низкая проходимость. Мощность дизельного двигателя всего 1200 лошадиных сил. Для сравнения: у нового Т-90 "Прорыв", который весит как минимум в полтора раза меньше, — 1130 "лошадок".Еще одно амплуа, в котором ВСУ могли использовать "британца", — снайпер. У "Челленджера" мощное нарезное орудие L30A1, продвинутая оптика и подходящий для этих задач боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, имеются разрушительные фугасно-бронебойные HESH-снаряды. Дальность — до восьми километров, их поражающее действие практически не зависит от дистанции.Первый пошелОднако кадры, снятые, предположительно, под Работино, демонстрируют, что применять Challenger 2 приходится еще на подступах к первой линии обороны российских войск. И даже столь мощная защита не спасает.Это подтверждают и западные СМИ."Танк потеряли спустя несколько дней после того, как его показало Минобороны Украины в видеоинтервью с десантником из 82-й бригады, хвалившим Challenger за дальнобойность и защиту, недоступные танкам советской школы", — пишет Forbes.Как именно сожгли эту машину, пока неизвестно."В кадр также попал еще один уничтоженный украинский танк советского производства. Есть основания считать, что это была колонна техники, которая либо попала в засаду, либо была поражена с вертолетов — сверху или сбоку, — предполагает Корнев. — Но судя по характеру повреждений, это точно не из-за мин. Похоже, российские войска открыли счет подбитым "Челленджерам".Это, судя по всему, первое поражение британского танка. До этого потеряли лишь один Challenger 2 — в 2003-м в Ираке, причем от дружественного огня."Конфликт на Украине настолько высокой интенсивности, что даже довольно защищенная техника идет в расход", — отмечает Корнев.Британский танк применялся только в Ираке — даже в Афганистане его не было, уточняет эксперт. Подобные условия для него в диковинку: в отличие от ближневосточной кампании, ему противостоит самая современная техника, а не то, что старше на пару поколений. Правда, в столь же непростых условиях приходится действовать и российским войскам.

https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html

украина

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

вооруженные силы украины, украина, россия, великобритания, challenger 2 (танк), т-90