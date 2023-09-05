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"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк - РИА Новости, 05.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 05.09.2023 (обновлено: 19:25 05.09.2023)
https://ria.ru/20230905/challenger-1894385164.html
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк - РИА Новости, 05.09.2023
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк
В интернете распространился видеоролик, снятый попавшим под обстрел солдатом ВСУ. Общественный интерес вызван не судьбой этого украинца, а деталями, которые... РИА Новости, 05.09.2023
2023-09-05T19:05
2023-09-05T19:25
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
россия
великобритания
challenger 2 (танк)
т-90
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В интернете распространился видеоролик, снятый попавшим под обстрел солдатом ВСУ. Общественный интерес вызван не судьбой этого украинца, а деталями, которые попали в кадр. В частности, сгоревшим танком.Не сбереглиМашина очень похожа на британский Challenger 2. Этот танк долго не появлялся на фронте, хотя его ВСУ получили одним из первых. И пока весь мир разглядывал сожженные в запорожских степях "Леопарды", водители "Челленджеров" продолжали тренироваться на полигонах.Он очень тяжелый — 62,5 тонны, с дополнительной броней — до 75 тонн. Львиная доля боевой массы приходится на защиту. Информация о многослойной комбинированной броне "Дорчестер" засекречена."Это действительно самый защищенный танк в мире. Удельная масса брони, забронированный объем и другие характеристики свидетельствуют о том, что он способен выдерживать очень мощные попадания. К тому же именно англичане — родоначальники современной комбинированной танковой брони", — отмечает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.Всего Лондон передал Киеву 14 таких машин. Их направили в 82-ю аэромобильную бригаду, которая по планами украинского командования должна была развивать успех ВСУ после прорыва трех линий российской обороны: совершить бросок к Токмаку и Бердянску.Видимо, поэтому танк долго не появлялся на передовой. У него довольно низкая проходимость. Мощность дизельного двигателя всего 1200 лошадиных сил. Для сравнения: у нового Т-90 "Прорыв", который весит как минимум в полтора раза меньше, — 1130 "лошадок".Еще одно амплуа, в котором ВСУ могли использовать "британца", — снайпер. У "Челленджера" мощное нарезное орудие L30A1, продвинутая оптика и подходящий для этих задач боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, имеются разрушительные фугасно-бронебойные HESH-снаряды. Дальность — до восьми километров, их поражающее действие практически не зависит от дистанции.Первый пошелОднако кадры, снятые, предположительно, под Работино, демонстрируют, что применять Challenger 2 приходится еще на подступах к первой линии обороны российских войск. И даже столь мощная защита не спасает.Это подтверждают и западные СМИ."Танк потеряли спустя несколько дней после того, как его показало Минобороны Украины в видеоинтервью с десантником из 82-й бригады, хвалившим Challenger за дальнобойность и защиту, недоступные танкам советской школы", — пишет Forbes.Как именно сожгли эту машину, пока неизвестно."В кадр также попал еще один уничтоженный украинский танк советского производства. Есть основания считать, что это была колонна техники, которая либо попала в засаду, либо была поражена с вертолетов — сверху или сбоку, — предполагает Корнев. — Но судя по характеру повреждений, это точно не из-за мин. Похоже, российские войска открыли счет подбитым "Челленджерам".Это, судя по всему, первое поражение британского танка. До этого потеряли лишь один Challenger 2 — в 2003-м в Ираке, причем от дружественного огня."Конфликт на Украине настолько высокой интенсивности, что даже довольно защищенная техника идет в расход", — отмечает Корнев.Британский танк применялся только в Ираке — даже в Афганистане его не было, уточняет эксперт. Подобные условия для него в диковинку: в отличие от ближневосточной кампании, ему противостоит самая современная техника, а не то, что старше на пару поколений. Правда, в столь же непростых условиях приходится действовать и российским войскам.
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украина
россия
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2023
Нармания Давид
Нармания Давид
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вооруженные силы украины, украина, россия, великобритания, challenger 2 (танк), т-90
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Великобритания, Challenger 2 (танк), Т-90
"Было лишь два способа". Как уничтожили самый защищенный в мире танк

Эксперт Корнев рассказал, как ВС РФ могли подбить Challenger 2

© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLCБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : Defence Imagery/Cpl Ross Fernie RLC
Британский основной боевой танк Challenger 2. Архивное фото
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости, Давид Нармания. В интернете распространился видеоролик, снятый попавшим под обстрел солдатом ВСУ. Общественный интерес вызван не судьбой этого украинца, а деталями, которые попали в кадр. В частности, сгоревшим танком.

Не сберегли

Машина очень похожа на британский Challenger 2. Этот танк долго не появлялся на фронте, хотя его ВСУ получили одним из первых. И пока весь мир разглядывал сожженные в запорожских степях "Леопарды", водители "Челленджеров" продолжали тренироваться на полигонах.
Он очень тяжелый — 62,5 тонны, с дополнительной броней — до 75 тонн. Львиная доля боевой массы приходится на защиту. Информация о многослойной комбинированной броне "Дорчестер" засекречена.
CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder / Танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
CC BY-SA 2.0 / Andrew Skudder /
Танк Сухопутных войск Великобритании Challenger 2
"Это действительно самый защищенный танк в мире. Удельная масса брони, забронированный объем и другие характеристики свидетельствуют о том, что он способен выдерживать очень мощные попадания. К тому же именно англичане — родоначальники современной комбинированной танковой брони", — отмечает военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.
Всего Лондон передал Киеву 14 таких машин. Их направили в 82-ю аэромобильную бригаду, которая по планами украинского командования должна была развивать успех ВСУ после прорыва трех линий российской обороны: совершить бросок к Токмаку и Бердянску.
Видимо, поэтому танк долго не появлялся на передовой. У него довольно низкая проходимость. Мощность дизельного двигателя всего 1200 лошадиных сил. Для сравнения: у нового Т-90 "Прорыв", который весит как минимум в полтора раза меньше, — 1130 "лошадок".
© Фото : MOD/Cpl RiggБританский основной боевой танк Challenger 2
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© Фото : MOD/Cpl Rigg
Британский основной боевой танк Challenger 2
Еще одно амплуа, в котором ВСУ могли использовать "британца", — снайпер. У "Челленджера" мощное нарезное орудие L30A1, продвинутая оптика и подходящий для этих задач боекомплект. Помимо БОПС, в том числе с сердечником из обедненного урана, имеются разрушительные фугасно-бронебойные HESH-снаряды. Дальность — до восьми километров, их поражающее действие практически не зависит от дистанции.

Первый пошел

Однако кадры, снятые, предположительно, под Работино, демонстрируют, что применять Challenger 2 приходится еще на подступах к первой линии обороны российских войск. И даже столь мощная защита не спасает.
Это подтверждают и западные СМИ.
"Танк потеряли спустя несколько дней после того, как его показало Минобороны Украины в видеоинтервью с десантником из 82-й бригады, хвалившим Challenger за дальнобойность и защиту, недоступные танкам советской школы", — пишет Forbes.
Как именно сожгли эту машину, пока неизвестно.
"В кадр также попал еще один уничтоженный украинский танк советского производства. Есть основания считать, что это была колонна техники, которая либо попала в засаду, либо была поражена с вертолетов — сверху или сбоку, — предполагает Корнев. — Но судя по характеру повреждений, это точно не из-за мин. Похоже, российские войска открыли счет подбитым "Челленджерам".
© AP Photo / Pavel GolovkinБританские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© AP Photo / Pavel Golovkin
Британские военные стоят рядом с танком Challenger 2 на базе Тапа в Эстонии
Это, судя по всему, первое поражение британского танка. До этого потеряли лишь один Challenger 2 — в 2003-м в Ираке, причем от дружественного огня.
"Конфликт на Украине настолько высокой интенсивности, что даже довольно защищенная техника идет в расход", — отмечает Корнев.
Британский танк применялся только в Ираке — даже в Афганистане его не было, уточняет эксперт. Подобные условия для него в диковинку: в отличие от ближневосточной кампании, ему противостоит самая современная техника, а не то, что старше на пару поколений. Правда, в столь же непростых условиях приходится действовать и российским войскам.
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