https://ria.ru/20230924/britaniya-1898304945.html

Британия хочет увеличить число подготовленных военных ВСУ

Британия хочет увеличить число подготовленных военных ВСУ - РИА Новости, 24.09.2023

Британия хочет увеличить число подготовленных военных ВСУ

Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года, сообщил министр обороны страны Грант Шэппс телеканалу Sky... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:47

2023-09-24T11:47

2023-09-24T11:47

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года, сообщил министр обороны страны Грант Шэппс телеканалу Sky News. "К концу этого года наша цель состоит в том, чтобы подготовить 30 тысяч украинских военнослужащих", - заявил глава минобороны Великобритании. Ранее минобороны Великобритании сообщало, что британский спецназ закончил обучение около тысячи украинских солдат проведению десантных операций на малых катерах и лодках. Кроме того, десять украинских капелланов прошли первый в своем роде двухнедельный курс обучения в британской армии. В общей сложности 20 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании в рамках многонациональной учебной операции Interflex. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230923/podderzhka-1898155424.html

https://ria.ru/20230922/signal-1897946539.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, россия, украина, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире