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Boeing планирует поставить Индии еще шесть самолетов-разведчиков P-8I - РИА Новости, 24.09.2023
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07:26 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/boeing-1898283138.html
Boeing планирует поставить Индии еще шесть самолетов-разведчиков P-8I
Boeing планирует поставить Индии еще шесть самолетов-разведчиков P-8I - РИА Новости, 24.09.2023
Boeing планирует поставить Индии еще шесть самолетов-разведчиков P-8I
Американская оборонная и аэрокосмическая компания Boeing рассматривает дополнительный заказ на шесть самолетов морского наблюдения P-8I для ВМС Индии, передаёт... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T07:26
2023-09-24T07:26
индия
сша
великобритания
в мире
boeing 737-800
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Американская оборонная и аэрокосмическая компания Boeing рассматривает дополнительный заказ на шесть самолетов морского наблюдения P-8I для ВМС Индии, передаёт Hindustan Times со ссылкой на представителя компании Boeing. "Мы продолжаем переговоры с ВМС Индии о возможном заказе дополнительных самолетов P-8I. Они хотят добавить дополнительные самолеты, потому что 12 самолетов, которые у них уже есть, работают хорошо и налетали более 40 тысяч часов за последние 10 лет", - сказал Дэн Джиллиан, вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам бизнес-подразделения Boeing Defense, Space &amp; Security. ВМС Индии располагает парком из 12 самолетов P-8I производства Boeing, разделенных на две эскадрильи. Контракт стоимостью 3,9 миллиардов долларов на поставку восьми P-8I с опционом еще на четыре был подписан 1 января 2009 года. Индия стала первым зарубежным заказчиком таких самолетов. P-8I является военной модификацией коммерческого самолета Boeing 737-800 и был введен Индией в эксплуатацию в 2013 году, став неотъемлемой частью флота ВМС Индии. P-8I предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки на море, противолодочной борьбы, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и выполнения гуманитарных миссий. Помимо Индии, самолет эксплуатируют США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея и Германия.
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индия, сша, великобритания, в мире, boeing 737-800
Индия, США, Великобритания, В мире, Boeing 737-800
Boeing планирует поставить Индии еще шесть самолетов-разведчиков P-8I

Hindustan Times: Boeing может поставить ВМС Индии еще шесть самолетов P-8I

CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released / Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Американский самолет P-8A Poseidon. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Американская оборонная и аэрокосмическая компания Boeing рассматривает дополнительный заказ на шесть самолетов морского наблюдения P-8I для ВМС Индии, передаёт Hindustan Times со ссылкой на представителя компании Boeing.
«
"Мы продолжаем переговоры с ВМС Индии о возможном заказе дополнительных самолетов P-8I. Они хотят добавить дополнительные самолеты, потому что 12 самолетов, которые у них уже есть, работают хорошо и налетали более 40 тысяч часов за последние 10 лет", - сказал Дэн Джиллиан, вице-президент по мобильности, наблюдению и бомбардировщикам бизнес-подразделения Boeing Defense, Space & Security.
ВМС Индии располагает парком из 12 самолетов P-8I производства Boeing, разделенных на две эскадрильи. Контракт стоимостью 3,9 миллиардов долларов на поставку восьми P-8I с опционом еще на четыре был подписан 1 января 2009 года. Индия стала первым зарубежным заказчиком таких самолетов.
P-8I является военной модификацией коммерческого самолета Boeing 737-800 и был введен Индией в эксплуатацию в 2013 году, став неотъемлемой частью флота ВМС Индии.
P-8I предназначен для сбора информации, наблюдения и разведки на море, противолодочной борьбы, поддержки операций по оказанию помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций и выполнения гуманитарных миссий. Помимо Индии, самолет эксплуатируют США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея и Германия.
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