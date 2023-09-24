https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.09.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:01
2023-09-24T21:01
2023-09-24T21:09
курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."24 сентября 2023 года около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках над Курской и Белгородской областями.
https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, безопасность
Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью сбили беспилотник
Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью