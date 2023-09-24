https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html

Над Курской областью сбили беспилотник

Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.09.2023

Над Курской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T21:01

2023-09-24T21:01

2023-09-24T21:09

курская область

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."24 сентября 2023 года около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках над Курской и Белгородской областями.

https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, безопасность