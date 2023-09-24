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Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.09.2023
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21:01 24.09.2023 (обновлено: 21:09 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/bespilotnik-1898377270.html
Над Курской областью сбили беспилотник
Над Курской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 24.09.2023
Над Курской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T21:01
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курская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ."24 сентября 2023 года около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках над Курской и Белгородской областями.
https://ria.ru/20230924/kursk-1898295578.html
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курская область, россия, безопасность
Курская область, Россия, Безопасность
Над Курской областью сбили беспилотник

Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"24 сентября 2023 года около 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", - говорится в сообщении.
Ранее в военном ведомстве сообщили о двух сбитых украинских беспилотниках над Курской и Белгородской областями.
Сотрудник Росгвардии - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Курская областьРоссияБезопасность
 
 
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