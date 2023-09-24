https://ria.ru/20230924/baza-1898274350.html

Венесуэла заявила о планах США разместить базу на спорной территории Гайаны

Венесуэла заявила о планах США разместить базу на спорной территории Гайаны - РИА Новости, 24.09.2023

Венесуэла заявила о планах США разместить базу на спорной территории Гайаны

Правительство США намерено "милитаризовать" территориальный спор Венесуэлы и Гайаны о спорной территории Эссекибо, разместив там свою военную базу, заявил глава РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T02:00

2023-09-24T02:00

2023-09-24T02:00

венесуэла

гайана

сша

оон

exxon mobil

содружество наций

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МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Правительство США намерено "милитаризовать" территориальный спор Венесуэлы и Гайаны о спорной территории Эссекибо, разместив там свою военную базу, заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль, выступая на Генеральной ассамблее Организации объединенных наций. "Осуждаем намерение правительства Соединенных Штатов Америки милитаризировать ситуацию (в Эссекибо). Южное командование пытается создать военную базу на спорной территории, чтобы создать острие своей агрессии против Венесуэлы и изъять наши энергетические ресурсы", - сказал Хиль. По словам министра, парламент Венесуэлы одобрил референдум для защиты суверенной территории от агрессии империи США, "которая хочет вовлечь в войну за природные ресурсы". "Боливарианская Республика Венесуэла подтверждает свою приверженность миру, а также свое твердое решение защищать свой суверенитет и целостность", - подчеркнул Хиль. Глава венесуэльской дипломатии добавил, что правительство США, считающее себя сувереном американского континента, в очередной раз вмешиваясь в 200-летний спор о территории Эссекибо, намерено присвоить венесуэльскую нефть при помощи компании Exxon Mobil. "Она (компания Exxon Mobil) взяла в штат правительство Гайаны, предоставляющее нефтяные концессии в неделимитированном территориальном море, что является полным нарушением международного права. Распоряжаться спорной территорией в одностороннем порядке невозможно, но правительство Кооперативной Республики Гайана упорствует в своем незаконном поведении", - добавил Хиль. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и ныне входит в состав Содружества наций, спорили из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она просит суд юридически утвердить Арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Женевское соглашение 1966 года об урегулировании разногласий по поводу границы между Венесуэлой и Британской Гвианой, зарегистрированное в ООН, регламентировало шаги стран по разрешению пограничного спора, однако один из промежуточных протоколов не был ратифицирован Каракасом. С 1983 года Венесуэла предлагает Гайане прямые переговоры, однако Гайана настаивает на решении вопроса в Генеральной Ассамблее ООН, Совете Безопасности или Международном суде.

https://ria.ru/20230913/mo-1896174779.html

https://ria.ru/20230814/skiros-1889919350.html

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венесуэла, гайана, сша, оон, exxon mobil, содружество наций, в мире