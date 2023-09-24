https://ria.ru/20230924/bayden-1898296436.html

Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США

Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США - РИА Новости, 24.09.2023

Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США

Президент США Джо Байден заявил, что все граждане страны вынуждены будут расплачиваться, если члены Республиканской партии допустят приостановку работы... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T10:30

2023-09-24T10:30

2023-09-24T10:30

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марджори тейлор грин

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что все граждане страны вынуждены будут расплачиваться, если члены Республиканской партии допустят приостановку работы федерального правительства. "Всего несколько месяцев назад после длительных переговоров между мной и спикером (палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти - ред.) был согласован уровень государственных расходов, которые позволят обеспечивать приоритеты страны во внутренней политике и национальной безопасности и в то же время снизить дефицит на 1 триллион долларов в течение следующего десятилетия. Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это", - сказал Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса, трансляция проводилась на Youtube-канале Белого дома. Президент США отметил, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями "Пришло время республиканцам делать работу, для которой их выбрали в Америке", - добавил Байден. Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.

https://ria.ru/20230822/nedoverie-1891620883.html

https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html

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украина

америка

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, америка, кевин маккарти, джо байден, марджори тейлор грин