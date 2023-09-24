Рейтинг@Mail.ru
Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США - РИА Новости, 24.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/bayden-1898296436.html
Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США
Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США - РИА Новости, 24.09.2023
Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США
Президент США Джо Байден заявил, что все граждане страны вынуждены будут расплачиваться, если члены Республиканской партии допустят приостановку работы... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T10:30
2023-09-24T10:30
в мире
сша
украина
америка
кевин маккарти
джо байден
марджори тейлор грин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55284482cde96f69b23e3813a073fa78.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что все граждане страны вынуждены будут расплачиваться, если члены Республиканской партии допустят приостановку работы федерального правительства. "Всего несколько месяцев назад после длительных переговоров между мной и спикером (палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти - ред.) был согласован уровень государственных расходов, которые позволят обеспечивать приоритеты страны во внутренней политике и национальной безопасности и в то же время снизить дефицит на 1 триллион долларов в течение следующего десятилетия. Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это", - сказал Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса, трансляция проводилась на Youtube-канале Белого дома. Президент США отметил, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями "Пришло время республиканцам делать работу, для которой их выбрали в Америке", - добавил Байден. Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
https://ria.ru/20230822/nedoverie-1891620883.html
https://ria.ru/20230924/bayden-1898277298.html
сша
украина
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c2544085c798336ce811be492035ae48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, америка, кевин маккарти, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, США, Украина, Америка, Кевин Маккарти, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
Байден предупредил о последствиях приостановки работы правительства США

Байден заявил, что приостановка работы правительства США затронет всех граждан

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что все граждане страны вынуждены будут расплачиваться, если члены Республиканской партии допустят приостановку работы федерального правительства.
"Всего несколько месяцев назад после длительных переговоров между мной и спикером (палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти - ред.) был согласован уровень государственных расходов, которые позволят обеспечивать приоритеты страны во внутренней политике и национальной безопасности и в то же время снизить дефицит на 1 триллион долларов в течение следующего десятилетия. Теперь же небольшая группа радикально настроенных республиканцев не хочет выполнять условия договоренности, и все в Америке будут вынуждены расплачиваться за это", - сказал Байден на выступлении перед фондом темнокожей фракции конгресса, трансляция проводилась на Youtube-канале Белого дома.
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Эксперты: в США кризис с набором в ВС из-за недоверия правительству
22 августа, 22:34
Президент США отметил, что приостановка работы правительства повлияет на всё, начиная с продовольственной безопасности и заканчивая онкологическими исследованиями
"Пришло время республиканцам делать работу, для которой их выбрали в Америке", - добавил Байден.
Включение предназначенных Украине средств в оборонный бюджет страны вызывает резкое противостояние ряда членов палаты представителей конгресса и становится камнем преткновения для его принятия. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила ранее на этой неделе, что она будет голосовать против принятия краткосрочного или полноценного бюджета до тех пор, пока он будет включать ассигнования для Украины. Конгресс, чтобы избежать очередного "шатдауна", должен принять полноценный или краткосрочный бюджет страны до конца текущего финансового года, который истекает 1 октября.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
03:12
 
В миреСШАУкраинаАмерикаКевин МаккартиДжо БайденМарджори Тейлор Грин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала