В Азербайджане рассказали, как выведут разоруженных лиц из Карабаха
Азербайджан выведет разоруженных лиц из Карабаха по двум коридорам
Вид на город Степанакерт. Архивное фото
БАКУ, 24 сен – РИА Новости. Азербайджан обеспечит вывод разоруженных лиц из Карабаха по двум коридорам, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана.
"Согласно достигнутой 20 сентября договоренности (представителей армян Карабаха и властей Азербайджана – ред.), будет обеспечен вывод из Карабахского региона Азербайджана, разоруженного и демобилизованного личного состава вооруженных сил Армении в направлениях Лачин-Ханкенди (Степанакерт) и Кяльбаджар-Басаркечяр (армянское название Варденис – ред.). Для обеспечения проезда будут использованы автобусы и личные транспортные средства", - говорится в сообщении МВД.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года.
В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.