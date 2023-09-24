https://ria.ru/20230924/azerbaydzhan-1898351487.html

В Азербайджане рассказали, как выведут разоруженных лиц из Карабаха

В Азербайджане рассказали, как выведут разоруженных лиц из Карабаха - РИА Новости, 24.09.2023

В Азербайджане рассказали, как выведут разоруженных лиц из Карабаха

Азербайджан обеспечит вывод разоруженных лиц из Карабаха по двум коридорам, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:57

2023-09-24T17:57

2023-09-24T17:57

в мире

азербайджан

россия

степанакерт

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 24 сен – РИА Новости. Азербайджан обеспечит вывод разоруженных лиц из Карабаха по двум коридорам, сообщает пресс-служба МВД Азербайджана. "Согласно достигнутой 20 сентября договоренности (представителей армян Карабаха и властей Азербайджана – ред.), будет обеспечен вывод из Карабахского региона Азербайджана, разоруженного и демобилизованного личного состава вооруженных сил Армении в направлениях Лачин-Ханкенди (Степанакерт) и Кяльбаджар-Басаркечяр (армянское название Варденис – ред.). Для обеспечения проезда будут использованы автобусы и личные транспортные средства", - говорится в сообщении МВД. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики. Минобороны РФ призвало стороны конфликта немедленно прекратить огонь и продолжить переговоры. В российском военном ведомстве отметили, что российские миротворцы организовали медпомощь пострадавшим и эвакуацию мирного населения Карабаха из наиболее опасных районов. Позднее в МИД России призвали конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди мирных жителей. РФ, как следовало из заявления МИД, призывает безотлагательно вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей от ноября 2020 года. В Минобороны РФ 22 сентября заявили, что вооруженные формирования Карабаха во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий начали сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

https://ria.ru/20230920/karabakh-1897621015.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, азербайджан, россия, степанакерт, ситуация в нагорном карабахе