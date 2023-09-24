https://ria.ru/20230924/armiya-1898311935.html

СМИ: российские маневры поставили ВСУ в тупик

СМИ: российские маневры поставили ВСУ в тупик - РИА Новости, 24.09.2023

СМИ: российские маневры поставили ВСУ в тупик

Российская армия успешно адаптируется в меняющейся обстановке боевых действий против Украины, пишет американская газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:44

2023-09-24T12:44

2023-09-24T14:02

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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Российская армия успешно адаптируется в меняющейся обстановке боевых действий против Украины, пишет американская газета The Wall Street Journal.“Мы зафиксировали несколько направлений, по которым они (российская армия. – Прим ред.) адаптируются. Конечно, мы внимательно за этим следим", – признался командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер.Это создает серьезные проблемы для ВСУ, говорится в материале. Кроме того, в статье отмечается, что российские войска стали активно использовать БПЛА, создали непробиваемую линию обороны и переместили склады за пределы действия РСЗО HIMARS."По этой причине контрнаступление ВСУ протекает крайне медленно", - подытожил автор статьи.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но, как подчеркивал президент России Владимир Путин, за это время они не смогли достичь каких-либо результатов. Западные эксперты особенно отмечают эффективность российских укрепрайонов, инженерных сооружений и минных полей, из-за которых украинская армия понесла серьезные потери.

https://ria.ru/20230924/formula-1898291285.html

https://ria.ru/20230924/krakh-1898307704.html

украина

сша

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в мире, украина, сша, европа, владимир путин, вооруженные силы украины, нато