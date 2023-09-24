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У здания МВД Армении усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.09.2023
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19:44 24.09.2023 (обновлено: 20:01 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898367234.html
У здания МВД Армении усилили меры безопасности
У здания МВД Армении усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.09.2023
У здания МВД Армении усилили меры безопасности
Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, куда подходят протестующие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T19:44
2023-09-24T20:01
в мире
ереван
армения
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, куда подходят протестующие, передает корреспондент РИА Новости. Один из входов в здание блокируют бойцы Службы национальной безопасности, другой вход охраняют так называемые "красные береты" - полицейский спецназ. Группа протестующих уже подошла к зданию МВД, но пока что никаких столкновений нет. Местные представители оппозиции в мегафон предъявляют свои требования властям Армении, полиция на них не реагирует. В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
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ереван
армения
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Участники акции у здания МВД Армении в Ереване
Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, в которому пришли участники акции протеста
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в мире, ереван, армения, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Ереван, Армения, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе
У здания МВД Армении усилили меры безопасности

У здания МВД Армении, куда подходят протестующие, усилили меры безопасности

Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, куда подходят протестующие, передает корреспондент РИА Новости.
Один из входов в здание блокируют бойцы Службы национальной безопасности, другой вход охраняют так называемые "красные береты" - полицейский спецназ.
Группа протестующих уже подошла к зданию МВД, но пока что никаких столкновений нет. Местные представители оппозиции в мегафон предъявляют свои требования властям Армении, полиция на них не реагирует.
В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.
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В миреЕреванАрменияАзербайджанСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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