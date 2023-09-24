https://ria.ru/20230924/armeniya-1898367234.html

У здания МВД Армении усилили меры безопасности

У здания МВД Армении усилили меры безопасности - РИА Новости, 24.09.2023

У здания МВД Армении усилили меры безопасности

Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, куда подходят протестующие, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T19:44

2023-09-24T19:44

2023-09-24T20:01

в мире

ереван

армения

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, куда подходят протестующие, передает корреспондент РИА Новости. Один из входов в здание блокируют бойцы Службы национальной безопасности, другой вход охраняют так называемые "красные береты" - полицейский спецназ. Группа протестующих уже подошла к зданию МВД, но пока что никаких столкновений нет. Местные представители оппозиции в мегафон предъявляют свои требования властям Армении, полиция на них не реагирует. В воскресенье оппозиция в Ереване собрала очередной протестный митинг. Протесты в Ереване не утихают со вторника, когда Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В Ереване назвали происходящее агрессией и заявили, что армянских подразделений в Карабахе нет.

https://ria.ru/20230919/dokumenty-1897296008.html

ереван

армения

азербайджан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Участники акции у здания МВД Армении в Ереване Меры безопасности усилены у здания МВД Армении в Ереване, в которому пришли участники акции протеста 2023-09-24T19:44 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ереван, армения, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе