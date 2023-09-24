https://ria.ru/20230924/armeniya-1898354844.html

СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна

СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна - РИА Новости, 24.09.2023

СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна

Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T18:17

2023-09-24T18:17

2023-09-24T18:17

в мире

армения

левон кочарян

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. "Следственный комитет внес в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.

https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html

армения

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, армения, левон кочарян , следственный комитет россии (ск рф)