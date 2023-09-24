https://ria.ru/20230924/armeniya-1898354844.html
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна - РИА Новости, 24.09.2023
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна
Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:17
2023-09-24T18:17
2023-09-24T18:17
в мире
армения
левон кочарян
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. "Следственный комитет внес в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, левон кочарян , следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Левон Кочарян , Следственный комитет России (СК РФ)
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-главы страны Кочаряна
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
"Следственный комитет внес в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна
", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
У сына экс-главы Армении Кочаряна диагностировали сотрясение мозга