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СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна - РИА Новости, 24.09.2023
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18:17 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898354844.html
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна - РИА Новости, 24.09.2023
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна
Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T18:17
2023-09-24T18:17
в мире
армения
левон кочарян
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев. "Следственный комитет внес в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", - написал адвокат на своей странице в соцсетях. Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
https://ria.ru/20230922/kocharyan-1898015805.html
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в мире, армения, левон кочарян , следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Левон Кочарян , Следственный комитет России (СК РФ)
СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына Кочаряна

СК Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-главы страны Кочаряна

© SputnikЛевон Кочарян
Левон Кочарян - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Sputnik
Левон Кочарян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении направил в суд ходатайство об аресте сына экс-президента страны Роберта Кочаряна Левона, сообщил его адвокат Александр Кочубаев.
"Следственный комитет внес в суд ходатайство об аресте Левона Кочаряна", - написал адвокат на своей странице в соцсетях.
Ранее Кочубаев заявлял, что Левона Кочаряна "жестоко избили" сотрудники спецназа полиции во время акции протеста, он госпитализирован. В медцентре "Наири" проинформировали, что у сына экс-президента диагностирована черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Позднее, по словам адвоката, Кочарян был задержан "по заведомо безосновательному подозрению в избиении четырех сотрудников спецназа полиции". Он считает, что в этом есть политический контекст.
Полиция задерживает Левона Кочаряна во время протестов на фоне эскалации в Нагорном Карабахе. 22 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
У сына экс-главы Армении Кочаряна диагностировали сотрясение мозга
22 сентября, 14:03
 
В миреАрменияЛевон КочарянСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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