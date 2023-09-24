Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению
Первая группа переехавших из Карабаха жителей уже находится в Армении
Степанакерт. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Первая группа переехавших из Карабаха жителей прибыла в Армению, передаёт госагентство "Арменпресс".
"Первая группа эвакуированных уже находится в Корнидзоре... Эвакуированных жителей Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) встречают в центре Международного комитета Красного Креста... Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности", - сообщает агентство.
Отмечается, что точное количество эвакуированных можно будет узнать только после процесса регистрации. По предварительным данным, в группе около 30 эвакуированных.
"Организация пребывания не будет ограничиваться только Сюникской областью. При необходимости будет организовано проживание в других областях", - говорится в сообщении.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.