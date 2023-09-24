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Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению - РИА Новости, 24.09.2023
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17:03 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898344829.html
Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению
Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению - РИА Новости, 24.09.2023
Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению
Первая группа переехавших из Карабаха жителей прибыла в Армению, передаёт госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T17:03
2023-09-24T17:03
в мире
армения
ситуация в нагорном карабахе
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Первая группа переехавших из Карабаха жителей прибыла в Армению, передаёт госагентство "Арменпресс". "Первая группа эвакуированных уже находится в Корнидзоре... Эвакуированных жителей Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) встречают в центре Международного комитета Красного Креста... Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности", - сообщает агентство. Отмечается, что точное количество эвакуированных можно будет узнать только после процесса регистрации. По предварительным данным, в группе около 30 эвакуированных. "Организация пребывания не будет ограничиваться только Сюникской областью. При необходимости будет организовано проживание в других областях", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html
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в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Армения, Ситуация в Нагорном Карабахе
Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению

Первая группа переехавших из Карабаха жителей уже находится в Армении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтепанакерт
Степанакерт - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Степанакерт. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Первая группа переехавших из Карабаха жителей прибыла в Армению, передаёт госагентство "Арменпресс".
"Первая группа эвакуированных уже находится в Корнидзоре... Эвакуированных жителей Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) встречают в центре Международного комитета Красного Креста... Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности", - сообщает агентство.
Отмечается, что точное количество эвакуированных можно будет узнать только после процесса регистрации. По предварительным данным, в группе около 30 эвакуированных.
"Организация пребывания не будет ограничиваться только Сюникской областью. При необходимости будет организовано проживание в других областях", - говорится в сообщении.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
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