https://ria.ru/20230924/armeniya-1898344829.html

Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению

Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению - РИА Новости, 24.09.2023

Первая группа переехавших из Карабаха прибыла в Армению

Первая группа переехавших из Карабаха жителей прибыла в Армению, передаёт госагентство "Арменпресс". РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T17:03

2023-09-24T17:03

2023-09-24T17:03

в мире

армения

ситуация в нагорном карабахе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/17/1898243638_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_fbb7a318da156afb9461f26ade901508.jpg

ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Первая группа переехавших из Карабаха жителей прибыла в Армению, передаёт госагентство "Арменпресс". "Первая группа эвакуированных уже находится в Корнидзоре... Эвакуированных жителей Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.) встречают в центре Международного комитета Красного Креста... Идет процесс регистрации, оцениваются первоочередные потребности", - сообщает агентство. Отмечается, что точное количество эвакуированных можно будет узнать только после процесса регистрации. По предварительным данным, в группе около 30 эвакуированных. "Организация пребывания не будет ограничиваться только Сюникской областью. При необходимости будет организовано проживание в других областях", - говорится в сообщении. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230924/iskhod-1898312114.html

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, ситуация в нагорном карабахе