https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут

Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут - РИА Новости, 24.09.2023

Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T12:51

2023-09-24T12:51

2023-09-24T14:50

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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. "Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию". Посол Армении Вагаршак Арутюнян ранее вызван в МИД РФ России в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и поездкой жены армянского премьера Никола Пашиняна в Киев. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута. В Кремле 11 сентября заявляли, что каких-либо официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ не получали.

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html

https://ria.ru/20230905/statut-1894310199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ереван, россия, армения, мария захарова, никол пашинян, вагаршак арутюнян, одкб