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Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут - РИА Новости, 24.09.2023
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12:51 24.09.2023 (обновлено: 14:50 24.09.2023)
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут - РИА Новости, 24.09.2023
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T12:51
2023-09-24T14:50
в мире
ереван
россия
армения
мария захарова
никол пашинян
вагаршак арутюнян
одкб
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны. "Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам. Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию". Посол Армении Вагаршак Арутюнян ранее вызван в МИД РФ России в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и поездкой жены армянского премьера Никола Пашиняна в Киев. Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута. В Кремле 11 сентября заявляли, что каких-либо официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ не получали.
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html
https://ria.ru/20230905/statut-1894310199.html
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в мире, ереван, россия, армения, мария захарова, никол пашинян, вагаршак арутюнян, одкб
В мире, Ереван, Россия, Армения, Мария Захарова, Никол Пашинян, Вагаршак Арутюнян, ОДКБ
Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут

Пашинян назвал недостаточными системы безопасности, в которых участвует Армения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на гору Арарат и город Ереван
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на гору Арарат и город Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.
"Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении
11:52
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию".
Посол Армении Вагаршак Арутюнян ранее вызван в МИД РФ России в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и поездкой жены армянского премьера Никола Пашиняна в Киев.
Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.
В Кремле 11 сентября заявляли, что каких-либо официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ не получали.
Вид на Ереван - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС
5 сентября, 15:22
 
В миреЕреванРоссияАрменияМария ЗахароваНикол ПашинянВагаршак АрутюнянОДКБ
 
 
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