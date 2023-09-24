Пашинян объяснил, почему Ереван ратифицирует Римский статут
Пашинян назвал недостаточными системы безопасности, в которых участвует Армения
Вид на гору Арарат и город Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван решил ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, утверждая, что инструменты ОДКБ и армяно-российского партнерства недостаточны для обеспечения безопасности страны.
"Решение о ратификации Римского статута мы приняли в декабре 2022 года, когда стало очевидно, что инструменты ОДКБ и армяно-российского стратегического партнерства недостаточны для обеспечения внешней безопасности Армении. Это решение не направлено против ОДКБ и России. Оно исходит из интересов внешней безопасности Армении", - сказал Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя процесс ратификации Ереваном Римского статута Международного уголовного суда, контакты с Украиной и учения Армении с США, Москва остается приверженной сотрудничеству с Ереваном и готова "наращивать с Ереваном разноплановые практические шаги по взаимодействию".
Посол Армении Вагаршак Арутюнян ранее вызван в МИД РФ России в связи учениями Еревана и Вашингтона, запуском ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС) и поездкой жены армянского премьера Никола Пашиняна в Киев.
Источник в МИД РФ ранее сообщал РИА Новости, что в Москве считают неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту на фоне незаконных "ордеров" суда в отношении руководства РФ. Армянские коллеги предупреждены о негативных последствиях возможных шагов для двусторонних отношений с РФ, подчеркнули в там. Спикер армянского парламента Ален Симонян в начале сентября отметил, что Армения продолжит консультации с Россией, связанные с возможной ратификацией Ереваном Римского статута.
В Кремле 11 сентября заявляли, что каких-либо официальных сигналов о выходе Армении из ОДКБ не получали.