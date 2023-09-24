https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html

Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении

Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении - РИА Новости, 24.09.2023

Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении

Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении к... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T11:52

2023-09-24T11:52

2023-09-24T14:49

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам. "Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги", — сказал он.По мнению политика, системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, неэффективны. "Анализ событий показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которых мы долгое время надеялись, ставили задачу продемонстрировать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство", — сказал премьер. Он отметил, что такая политика не связана со сменой власти в Армении в 2018 году "и продолжалась десятилетиями". При этом Ереван никогда не согласится с формулировками, ставящими под сомнение независимость республики, подчеркнул Пашинян."Вызывает озабоченность, что вместо того, чтобы прислушиваться к нашей воле иметь независимое, суверенное, свободное и демократическое государство, некоторые наши партнеры в деле демонстрации нашей уязвимости в сфере безопасности прилагают все больше усилий, ставя под угрозу не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность, нарушая все нормы дипломатической и межгосударственной этики, корректности вплоть до обязательств, закрепленных в договорах", — сказал Пашинян. Он призвал партнеров "уважать государство и суверенитет", но при этом не назвал адресатов своих слов. Кроме того, Пашинян призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.Политик отметил, что страна должна быть "мирной, развитой, счастливой, свободной и демократической", но для этого Армении нужно "подтвердить волю быть свободным и суверенным государством". Как указал Пашинян, Ереван идет по этому пути, проявляя уважение ко всем своим партнерам, и "ожидая такого же уважения к нашему народу, государству, суверенитету, свободе"."Глубинный смысл событий, происходящих с нами в последние годы и даже сегодня, таков: будет ли Армения суверенным, свободным, демократическим государством или робкой провинцией", — сказал премьер.По его словам, этот выбор уже стоит во внутриполитическом поле Армении открыто и прозрачно. "И каждый гражданин должен сделать выбор, является ли он участником движения в защиту независимости или находится в провинциальной покорности. Я являюсь премьер-министром Республики Армения, поэтому возглавляю движение в защиту независимости", - заявил глава правительства.Он также добавил, что даже если бы не возглавлял правительство, то как гражданин поддержал бы премьер-министра, "возглавляющего движение в защиту независимости".

https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html

https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html

https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, никол пашинян