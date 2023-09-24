https://ria.ru/20230924/armeniya-1898305568.html
Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении
Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении - РИА Новости, 24.09.2023
Пашинян заявил о необходимости изменить инструменты безопасности Армении
Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении к... РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T11:52
2023-09-24T11:52
2023-09-24T14:49
в мире
армения
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам. "Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги", — сказал он.По мнению политика, системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, неэффективны. "Анализ событий показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которых мы долгое время надеялись, ставили задачу продемонстрировать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство", — сказал премьер. Он отметил, что такая политика не связана со сменой власти в Армении в 2018 году "и продолжалась десятилетиями". При этом Ереван никогда не согласится с формулировками, ставящими под сомнение независимость республики, подчеркнул Пашинян."Вызывает озабоченность, что вместо того, чтобы прислушиваться к нашей воле иметь независимое, суверенное, свободное и демократическое государство, некоторые наши партнеры в деле демонстрации нашей уязвимости в сфере безопасности прилагают все больше усилий, ставя под угрозу не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность, нарушая все нормы дипломатической и межгосударственной этики, корректности вплоть до обязательств, закрепленных в договорах", — сказал Пашинян. Он призвал партнеров "уважать государство и суверенитет", но при этом не назвал адресатов своих слов. Кроме того, Пашинян призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.Политик отметил, что страна должна быть "мирной, развитой, счастливой, свободной и демократической", но для этого Армении нужно "подтвердить волю быть свободным и суверенным государством". Как указал Пашинян, Ереван идет по этому пути, проявляя уважение ко всем своим партнерам, и "ожидая такого же уважения к нашему народу, государству, суверенитету, свободе"."Глубинный смысл событий, происходящих с нами в последние годы и даже сегодня, таков: будет ли Армения суверенным, свободным, демократическим государством или робкой провинцией", — сказал премьер.По его словам, этот выбор уже стоит во внутриполитическом поле Армении открыто и прозрачно. "И каждый гражданин должен сделать выбор, является ли он участником движения в защиту независимости или находится в провинциальной покорности. Я являюсь премьер-министром Республики Армения, поэтому возглавляю движение в защиту независимости", - заявил глава правительства.Он также добавил, что даже если бы не возглавлял правительство, то как гражданин поддержал бы премьер-министра, "возглавляющего движение в защиту независимости".
https://ria.ru/20230921/armeniya-1897857204.html
https://ria.ru/20230924/armeniya-1898313091.html
https://ria.ru/20230924/ranenye-1898302668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, никол пашинян
В мире, Армения, Никол Пашинян
ЕРЕВАН, 24 сен — РИА Новости. Армении необходимо видоизменить и дополнить инструменты внутренней и внешней безопасности страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян в видеообращении к соотечественникам.
«
"Мы предпримем все действия для защиты независимости. В этой связи нужно преобразовать, дополнить, обогатить инструменты внешней и внутренней безопасности Армении, сотрудничая со всеми партнерами, готовыми на взаимовыгодные шаги", — сказал он.
По мнению политика, системы внешней безопасности, в которые сейчас вовлечена Армения, неэффективны.
"Анализ событий показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которых мы долгое время надеялись, ставили задачу продемонстрировать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство", — сказал премьер.
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Он отметил, что такая политика не связана со сменой власти в Армении в 2018 году "и продолжалась десятилетиями". При этом Ереван никогда не согласится с формулировками, ставящими под сомнение независимость республики, подчеркнул Пашинян.
«
"Вызывает озабоченность, что вместо того, чтобы прислушиваться к нашей воле иметь независимое, суверенное, свободное и демократическое государство, некоторые наши партнеры в деле демонстрации нашей уязвимости в сфере безопасности прилагают все больше усилий, ставя под угрозу не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность и стабильность, нарушая все нормы дипломатической и межгосударственной этики, корректности вплоть до обязательств, закрепленных в договорах", — сказал Пашинян.
Он призвал партнеров "уважать государство и суверенитет", но при этом не назвал адресатов своих слов.
Кроме того, Пашинян призвал международное сообщество выразить безоговорочную поддержку независимости Армении, суверенитету, территориальной целостности и демократии.
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Политик отметил, что страна должна быть "мирной, развитой, счастливой, свободной и демократической", но для этого Армении нужно "подтвердить волю быть свободным и суверенным государством". Как указал Пашинян, Ереван идет по этому пути, проявляя уважение ко всем своим партнерам, и "ожидая такого же уважения к нашему народу, государству, суверенитету, свободе".
«
"Глубинный смысл событий, происходящих с нами в последние годы и даже сегодня, таков: будет ли Армения суверенным, свободным, демократическим государством или робкой провинцией", — сказал премьер.
По его словам, этот выбор уже стоит во внутриполитическом поле Армении открыто и прозрачно.
"И каждый гражданин должен сделать выбор, является ли он участником движения в защиту независимости или находится в провинциальной покорности. Я являюсь премьер-министром Республики Армения, поэтому возглавляю движение в защиту независимости", - заявил глава правительства.
Он также добавил, что даже если бы не возглавлял правительство, то как гражданин поддержал бы премьер-министра, "возглавляющего движение в защиту независимости".
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