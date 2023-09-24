https://ria.ru/20230924/amsterdam-1898332124.html

В Амстердаме протестуют против поставок оружия Украине

В Амстердаме протестуют против поставок оружия Украине - РИА Новости, 24.09.2023

В Амстердаме протестуют против поставок оружия Украине

В Амстердаме проходит демонстрация против поставок оружия западными странами Украине, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T15:32

2023-09-24T15:32

2023-09-24T15:56

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россия

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АМСТЕРДАМ, 24 сен — РИА Новости. В Амстердаме проходит демонстрация против поставок оружия западными странами Украине, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. "С каждым разом все больше и больше голландцев приходят на демонстрацию. Всего участников было 100, теперь 200. И по ходу еще присоединяются люди. И инициатива организации протеста изначально принадлежала как раз голландцам", — сообщила агентству одна из организаторов демонстрации Наталья Воронцова. Демонстрация началась на площади Дам в центре города после 12:00 по местному времени, в районе 14:00 колонна протестующих направилась в сторону Центрального вокзала. За соблюдением порядка на акции следят голландские полицейские. Манифестанты пришли с плакатами, надписи на которых гласят "Мир с Россией", "Никакого оружия ради мира", "Нет — эскалации, да — переговорам!", "Прекратите отправлять Украине оружие!", "Нет НАТО — нет войны", "Поставками оружия вы не купите мир". По словам Воронцовой, в голландском обществе растет все больше недовольства по поводу политики страны относительно конфликта на Украине. "Здесь люди очень прагматичные и практичные. И когда их это коснулось напрямую, они стали задаваться вопросом — а нам это зачем? Во-первых, в стране большой поток беженцев с Украины, из-за этого урезают пособия, зарплаты не повышают, большие очереди в учреждения здравоохранения, так как в первую очередь пускают беженцев, сильный жилищный кризис", — рассказала она. По наблюдению корреспондента РИА Новости, среди участников мероприятия много голландцев. "Я уже пятый раз участвую в этой демонстрации. Я считаю, что ситуация вокруг Украины очень и очень сложная, но люди в ЕС видят ситуацию только с одной стороны — они считают, что Россия — враг. И это неправильно", — рассказала агентству одна из участниц протеста, голландка по имени Ирене, держащая в руках флаг России в виде сердца. По мнению женщины, поставки оружия Западом Украине только усугубят ситуацию и все больше отдалят от завершения конфликта. "Вы не можете сказать России — отдай нам обратно Крым, Донецк и Луганск. Этого не произойдет, это российские регионы. Вы не можете поставлять Украине оружие и деньги. А чем больше оружия — тем больше погибших. Единственное, что нужно сделать — начать переговоры", — подчеркнула Ирене. Другой голландец по имени Кейс в беседе с РИА Новости выразил обеспокоенность недавним ракетным ударом Украины по Севастополю. "Ситуация вышла на новый уровень. Первый пример — атака на штаб Черноморского флота в Севастополе. Я боюсь, что далее последуют больше ракет, ведь украинское контрнаступление терпит неудачу. А сейчас возникает опасная ситуация, так как Россия не будет сидеть и тихо ждать новых атак со стороны Украины", — сказал собеседник агентства. Москва прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Россия неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230924/vsu-1898298657.html

https://ria.ru/20230924/shok-1898286604.html

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Варвара Скокшина

украина, россия, севастополь, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, нато, в мире