https://ria.ru/20230924/alligator-1898390172.html
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека - РИА Новости, 24.09.2023
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:41
2023-09-24T23:41
2023-09-24T23:41
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида. Очевидец рассказал телекомпании CNN, что увидел аллигатора с "человеческим торсом" в пасти. "Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала. Сотрудники полиции… также достали оттуда останки скончавшегося взрослого человека", - сообщили полицейские. Управление шерифа округа Пинеллас пока не называет причину гибели 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки извлекли из канала после того, как оттуда достали убитого аллигатора.
https://ria.ru/20230704/alligator-1882265846.html
https://ria.ru/20230401/ubiystvo-1862361947.html
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в мире, флорида
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти