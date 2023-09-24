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Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека - РИА Новости, 24.09.2023
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23:41 24.09.2023
https://ria.ru/20230924/alligator-1898390172.html
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека - РИА Новости, 24.09.2023
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида. РИА Новости, 24.09.2023
2023-09-24T23:41
2023-09-24T23:41
в мире
флорида
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида. Очевидец рассказал телекомпании CNN, что увидел аллигатора с "человеческим торсом" в пасти. "Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала. Сотрудники полиции… также достали оттуда останки скончавшегося взрослого человека", - сообщили полицейские. Управление шерифа округа Пинеллас пока не называет причину гибели 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки извлекли из канала после того, как оттуда достали убитого аллигатора.
https://ria.ru/20230704/alligator-1882265846.html
https://ria.ru/20230401/ubiystvo-1862361947.html
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в мире, флорида
В мире, Флорида
Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека

Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти

© Fotolia / Andy LidstoneДикий аллигатор во Флориде
Дикий аллигатор во Флориде - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
© Fotolia / Andy Lidstone
Дикий аллигатор во Флориде. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида.
Очевидец рассказал телекомпании CNN, что увидел аллигатора с "человеческим торсом" в пасти.
Аллигатор переходит дорогу - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
В США при нападении аллигатора погибла женщина
4 июля, 23:41
«
"Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала. Сотрудники полиции… также достали оттуда останки скончавшегося взрослого человека", - сообщили полицейские.
Управление шерифа округа Пинеллас пока не называет причину гибели 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки извлекли из канала после того, как оттуда достали убитого аллигатора.
Сотрудники ФБР и полиции - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
В США останки ребенка нашли в пасти аллигатора
1 апреля, 15:48
 
В миреФлорида
 
 
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