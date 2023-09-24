https://ria.ru/20230924/alligator-1898390172.html

Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека

Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека - РИА Новости, 24.09.2023

Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека

Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида. РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T23:41

2023-09-24T23:41

2023-09-24T23:41

в мире

флорида

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ВАШИНГТОН, 24 сен – РИА Новости. Четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти обнаружили и "гуманным образом" убили в американском штате Флорида. Очевидец рассказал телекомпании CNN, что увидел аллигатора с "человеческим торсом" в пасти. "Самец аллигатора длиной в 13 футов и 8,5 дюйма был гуманным образом убит и извлечен из канала. Сотрудники полиции… также достали оттуда останки скончавшегося взрослого человека", - сообщили полицейские. Управление шерифа округа Пинеллас пока не называет причину гибели 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки извлекли из канала после того, как оттуда достали убитого аллигатора.

https://ria.ru/20230704/alligator-1882265846.html

https://ria.ru/20230401/ubiystvo-1862361947.html

флорида

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в мире, флорида