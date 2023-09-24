https://ria.ru/20230924/akula-1898338834.html

В Египте около побережья заметили китовую акулу, пишут СМИ

В Египте около побережья заметили китовую акулу, пишут СМИ - РИА Новости, 24.09.2023

В Египте около побережья заметили китовую акулу, пишут СМИ

Китовая акула, являющаяся самой крупной рыбой в мире, была замечена дайверами около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море,... РИА Новости, 24.09.2023

2023-09-24T16:25

2023-09-24T16:25

2023-09-24T16:25

египет

красное море

синайский полуостров

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КАИР, 24 сен - РИА Новости. Китовая акула, являющаяся самой крупной рыбой в мире, была замечена дайверами около побережья курортного города Марса-Алам в египетской провинции Красное море, сообщил портал Cairo24. Портал пишет, что несколько дайверов во время погружения заметили китовую акулу, которая, как считается, не представляет угрозы для человека, несмотря на свои внушительные размеры. Длина китовой акулы в среднем составляет 13 метров, а вес достигает 21 тонны. Питается она преимущественно планктоном. Китовая акула является редким видом, который находится на грани исчезновения. В середине сентября министерство окружающей среды Египта сообщило, что египтянка пострадала в результате нападения акулы у побережья курортного города Дахаб на Синайском полуострове. Один из пляжей Дахаба был закрыт после инцидента. В августе египетские СМИ сообщали о том, что акула была замечена неподалеку от побережья Дахаба. Тигровая акула 8 июня напала в Хургаде на российского гражданина, мужчина погиб. Позже СМИ сообщили, что напавшая на россиянина акула была забальзамирована специалистами местного института для последующего выставления в музее в качестве экспоната. Египетские СМИ писали, что губернатор египетской провинции Красное море Амр Ханафи изучает возможность обязать все местные отели ставить специальные защитные сети на пляжах для защиты от возможных нападений хищников в воде.

https://ria.ru/20230908/krugosvetka-1895012282.html

https://ria.ru/20230808/napadenie-1888826553.html

египет

красное море

синайский полуостров

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египет, красное море, синайский полуостров