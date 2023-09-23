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Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве - РИА Новости, 23.09.2023
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21:25 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zrk-1898258099.html
Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве
Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве - РИА Новости, 23.09.2023
Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве
США больше не поставляют системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:25
2023-09-23T21:25
политика
сша
украина
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
денис мантуров
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США больше не поставляют системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", — заметил эксперт.По его словам, после этого случая США перестали снабжать ВСУ зенитными комплексами Patriot, а передают Киеву только менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
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политика, сша, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), денис мантуров
Политика, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Денис Мантуров
Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: США не поставляют Patriot Киеву после удара "Кинжала"

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский зенитный ракетный комплекс Patriot
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : Anthony Sweeney
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США больше не поставляют системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
«
"Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", — заметил эксперт.
По его словам, после этого случая США перестали снабжать ВСУ зенитными комплексами Patriot, а передают Киеву только менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.
Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.
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ПолитикаСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Денис Мантуров
 
 
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