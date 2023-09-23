https://ria.ru/20230923/zrk-1898258099.html

Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве

Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве - РИА Новости, 23.09.2023

Молчат с мая. В США раскрыли, что случилось с Patriot после подрыва в Киеве

США больше не поставляют системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T21:25

2023-09-23T21:25

2023-09-23T21:25

политика

сша

украина

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

денис мантуров

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МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. США больше не поставляют системы Patriot Украине после уничтожения батареи ударом российской ракеты "Кинжал" в мае, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев. Ее отправили на Украину, она была взорвана. Похоже, она была либо уничтожена, либо находится на ремонте, но точно не задействована на поле боя", — заметил эксперт.По его словам, после этого случая США перестали снабжать ВСУ зенитными комплексами Patriot, а передают Киеву только менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику.Российская армия в мае поразила гиперзвуковой ракетой "Кинжал" ЗРК Patriot на Украине. Американская система ПВО не сумела ее перехватить. Как отмечал вице-премьер Денис Мантуров, на сегодняшний день только отечественные зенитки способны уничтожать ракеты такого типа.

https://ria.ru/20230923/rakety-1898210703.html

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политика, сша, украина, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), денис мантуров