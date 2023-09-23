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Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС - РИА Новости, 23.09.2023
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17:03 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zorkin-1898220686.html
Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС
Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС - РИА Новости, 23.09.2023
Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС
Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обсудит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, соответствующий... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T17:03
2023-09-23T17:03
россия
валерий зорькин
совет федерации рф
конституционный суд рф
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обсудит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, соответствующий пункт включен в повестку заседания, которая расположена на сайте палаты. Ранее о том, что комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Зорькина на должность председателя КС РФ сообщил в своем телеграм-канале член комитета Николай Владимиров. Сенаторы также обсудят кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ после предварительного ее обсуждения в комитете.
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россия, валерий зорькин, совет федерации рф, конституционный суд рф
Россия, Валерий Зорькин, Совет Федерации РФ, Конституционный суд РФ
Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

Сенаторы в понедельник обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин
Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обсудит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, соответствующий пункт включен в повестку заседания, которая расположена на сайте палаты.
Ранее о том, что комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Зорькина на должность председателя КС РФ сообщил в своем телеграм-канале член комитета Николай Владимиров.
Сенаторы также обсудят кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ после предварительного ее обсуждения в комитете.
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РоссияВалерий ЗорькинСовет Федерации РФКонституционный суд РФ
 
 
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