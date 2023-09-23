https://ria.ru/20230923/zorkin-1898220686.html

Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС - РИА Новости, 23.09.2023

Сенаторы обсудят кандидатуру Зорькина на должность председателя КС

Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обсудит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, соответствующий... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T17:03

2023-09-23T17:03

2023-09-23T17:03

россия

валерий зорькин

совет федерации рф

конституционный суд рф

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Совет Федерации на пленарном заседании в понедельник обсудит кандидатуру Валерия Зорькина на должность председателя Конституционного суда РФ, соответствующий пункт включен в повестку заседания, которая расположена на сайте палаты. Ранее о том, что комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству рассмотрит кандидатуру Зорькина на должность председателя КС РФ сообщил в своем телеграм-канале член комитета Николай Владимиров. Сенаторы также обсудят кандидатуру Михаила Лобова на должность судьи КС РФ после предварительного ее обсуждения в комитете.

https://ria.ru/20230523/sud-1873730421.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, валерий зорькин, совет федерации рф, конституционный суд рф