Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского
Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского
© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США лишь ради денег, а для Вашингтона настало время "очнуться" и подумать о своих интересах, заявил предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, его слова приводит Forbes.
"… Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединенных Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны. Во время своей последней поездки он назвал это (поддержку Украины. — ред.) инвестицией, а не благотворительностью. Но мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги", - подчеркнул политик.
По его словам, сейчас для США настал момент "очнуться" и задаться вопросами, как поддержка Киева продвигает интересы Штатов и как не оказаться в состоянии конфликта "с ядерной державой" и избежать третьей мировой войны.
Кроме того, как указал Рамасвами, Вашингтон должен озадачиться тем, как обеспечить "мир на справедливых условиях" и "продвинуть интересы США". "Я считаю, что предложил самую четкую стратегию для достижения этой цели", - добавил бизнесмен.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса Белого дома на Украину и также не стал предоставлять Зеленскому капитолийскую трибуну.