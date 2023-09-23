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Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
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06:41 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zelenskiy-1898158042.html
Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского
Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского - РИА Новости, 23.09.2023
Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского
Владимир Зеленский приехал в США лишь ради денег, а для Вашингтона настало время "очнуться" и подумать о своих интересах, заявил предприниматель Вивек... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T06:41
2023-09-23T06:41
в мире
сша
украина
владимир зеленский
вивек рамасвами
кевин маккарти
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США лишь ради денег, а для Вашингтона настало время "очнуться" и подумать о своих интересах, заявил предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, его слова приводит Forbes."… Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединенных Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны. Во время своей последней поездки он назвал это (поддержку Украины. — ред.) инвестицией, а не благотворительностью. Но мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги", - подчеркнул политик.По его словам, сейчас для США настал момент "очнуться" и задаться вопросами, как поддержка Киева продвигает интересы Штатов и как не оказаться в состоянии конфликта "с ядерной державой" и избежать третьей мировой войны.Кроме того, как указал Рамасвами, Вашингтон должен озадачиться тем, как обеспечить "мир на справедливых условиях" и "продвинуть интересы США". "Я считаю, что предложил самую четкую стратегию для достижения этой цели", - добавил бизнесмен.Рамасвами обещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на "выход" Москвы из "военного альянса" с Пекином.Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса Белого дома на Украину и также не стал предоставлять Зеленскому капитолийскую трибуну.
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, вивек рамасвами, кевин маккарти
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Вивек Рамасвами, Кевин Маккарти
Кандидат в президенты США поставил на место Зеленского

Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Белом доме. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский приехал в США лишь ради денег, а для Вашингтона настало время "очнуться" и подумать о своих интересах, заявил предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии, его слова приводит Forbes.
"… Я думаю, что у Зеленского одна цель — получить больше денег от Соединенных Штатов. Вот почему он здесь. Давайте будем в этом честны. Во время своей последней поездки он назвал это (поддержку Украины. — ред.) инвестицией, а не благотворительностью. Но мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги", - подчеркнул политик.
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По его словам, сейчас для США настал момент "очнуться" и задаться вопросами, как поддержка Киева продвигает интересы Штатов и как не оказаться в состоянии конфликта "с ядерной державой" и избежать третьей мировой войны.
Кроме того, как указал Рамасвами, Вашингтон должен озадачиться тем, как обеспечить "мир на справедливых условиях" и "продвинуть интересы США". "Я считаю, что предложил самую четкую стратегию для достижения этой цели", - добавил бизнесмен.
Рамасвами обещал в случае своего избрания на пост главы государства в 2024 году принять контроль России над присоединившимися территориями, снять санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на "выход" Москвы из "военного альянса" с Пекином.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса Белого дома на Украину и также не стал предоставлять Зеленскому капитолийскую трибуну.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВивек РамасвамиКевин Маккарти
 
 
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