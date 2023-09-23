https://ria.ru/20230923/zavod-1898265912.html

Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ

Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023

Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ

Чешский президент Петр Павел, прибывший США для участия в сессии ГА ООН, в субботу посетил оружейный завод Colt в городе Хартфорде (штат Коннектикут на... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T23:03

2023-09-23T23:03

2023-09-23T23:03

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ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел, прибывший США для участия в сессии ГА ООН, в субботу посетил оружейный завод Colt в городе Хартфорде (штат Коннектикут на северо-востоке США), с 2021 года принадлежащий чешской компании Colt CZ, сообщило агентство ЧТК. "Завод Colt в штате Коннектикут стал последней остановкой Павела в ходе визита в США... производитель огнестрельного оружия с 2021 года принадлежит чешской группе Colt CZ, которая до прошлого года называлась CZG - Česká zbrojovka Group", - сообщило агентство. "Я вижу в этом (переходе завода в руки чешской фирмы - ред.) хороший пример того, как в нашей республике создается не только технологическая база, но и капитал, способный поглотить такие культовые бренды, как Colt, и постепенно вывести Чехию в мир, на глобальные рынки", - сказал на заводе в Хартфорде Павел, его слова приводит агентство. На предприятии, где занято около 350 человек, компания Colt производит пистолеты, револьверы Colt Python, винтовки M4 и M16, а также оружие для спортивной стрельбы. Как отмечает ЧТК, холдинг Colt CZ является ведущим мировым производителем стрелкового оружия и боеприпасов к нему для вооруженных сил, личной обороны, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей. Он реализует свою продукцию преимущественно под торговыми марками Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems. Штаб-квартира холдинга находится в Чехии, производственные предприятия расположены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии. В целом в компании занято более двух тысяч сотрудников. Доходы от продаж в США в первые шесть месяцев этого года составили почти половину всех доходов группы Colt CZ.

https://ria.ru/20230918/oon-1897102234.html

https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html

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в мире, сша, петр павел, оон, чехия, хартфорд