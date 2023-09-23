Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/zavod-1898265912.html
Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ
Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.09.2023
Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ
Чешский президент Петр Павел, прибывший США для участия в сессии ГА ООН, в субботу посетил оружейный завод Colt в городе Хартфорде (штат Коннектикут на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T23:03
2023-09-23T23:03
в мире
сша
петр павел
оон
чехия
хартфорд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел, прибывший США для участия в сессии ГА ООН, в субботу посетил оружейный завод Colt в городе Хартфорде (штат Коннектикут на северо-востоке США), с 2021 года принадлежащий чешской компании Colt CZ, сообщило агентство ЧТК. "Завод Colt в штате Коннектикут стал последней остановкой Павела в ходе визита в США... производитель огнестрельного оружия с 2021 года принадлежит чешской группе Colt CZ, которая до прошлого года называлась CZG - Česká zbrojovka Group", - сообщило агентство. "Я вижу в этом (переходе завода в руки чешской фирмы - ред.) хороший пример того, как в нашей республике создается не только технологическая база, но и капитал, способный поглотить такие культовые бренды, как Colt, и постепенно вывести Чехию в мир, на глобальные рынки", - сказал на заводе в Хартфорде Павел, его слова приводит агентство. На предприятии, где занято около 350 человек, компания Colt производит пистолеты, револьверы Colt Python, винтовки M4 и M16, а также оружие для спортивной стрельбы. Как отмечает ЧТК, холдинг Colt CZ является ведущим мировым производителем стрелкового оружия и боеприпасов к нему для вооруженных сил, личной обороны, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей. Он реализует свою продукцию преимущественно под торговыми марками Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems. Штаб-квартира холдинга находится в Чехии, производственные предприятия расположены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии. В целом в компании занято более двух тысяч сотрудников. Доходы от продаж в США в первые шесть месяцев этого года составили почти половину всех доходов группы Colt CZ.
https://ria.ru/20230918/oon-1897102234.html
https://ria.ru/20230918/chekhiya-1897007424.html
сша
чехия
хартфорд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, петр павел, оон, чехия, хартфорд
В мире, США, Петр Павел, ООН, Чехия, Хартфорд
Президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США, пишут СМИ

Агентство ЧТК: президент Чехии Петр Павел посетил оружейный завод Colt в США

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 сен - РИА Новости. Чешский президент Петр Павел, прибывший США для участия в сессии ГА ООН, в субботу посетил оружейный завод Colt в городе Хартфорде (штат Коннектикут на северо-востоке США), с 2021 года принадлежащий чешской компании Colt CZ, сообщило агентство ЧТК.
«
"Завод Colt в штате Коннектикут стал последней остановкой Павела в ходе визита в США... производитель огнестрельного оружия с 2021 года принадлежит чешской группе Colt CZ, которая до прошлого года называлась CZG - Česká zbrojovka Group", - сообщило агентство.
Автомобиль посла Чехии в РФ Витезслав Пивонька возле здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Путь к целям ООН усложнился из-за конфликта на Украине, заявил глава Чехии
18 сентября, 23:18
«
"Я вижу в этом (переходе завода в руки чешской фирмы - ред.) хороший пример того, как в нашей республике создается не только технологическая база, но и капитал, способный поглотить такие культовые бренды, как Colt, и постепенно вывести Чехию в мир, на глобальные рынки", - сказал на заводе в Хартфорде Павел, его слова приводит агентство.
На предприятии, где занято около 350 человек, компания Colt производит пистолеты, револьверы Colt Python, винтовки M4 и M16, а также оружие для спортивной стрельбы.
Как отмечает ЧТК, холдинг Colt CZ является ведущим мировым производителем стрелкового оружия и боеприпасов к нему для вооруженных сил, личной обороны, охоты, спортивной стрельбы и других коммерческих целей. Он реализует свою продукцию преимущественно под торговыми марками Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr, swissAA и 4M Systems.
Штаб-квартира холдинга находится в Чехии, производственные предприятия расположены в Чехии, США, Канаде, Швеции, Швейцарии и Венгрии. В целом в компании занято более двух тысяч сотрудников. Доходы от продаж в США в первые шесть месяцев этого года составили почти половину всех доходов группы Colt CZ.
Флажок Чехии - РИА Новости, 1920, 18.09.2023
МВД Чехии разъяснило детали запрета на прилет россиян в страну
18 сентября, 15:31
 
В миреСШАПетр ПавелООНЧехияХартфорд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала