https://ria.ru/20230923/vzyatki-1898181001.html

СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках

СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках - РИА Новости, 23.09.2023

СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках

Компания по созданию аппаратуры для проведения выборов Smartmatic, подавшая в суд на корпорацию Fox News и бывшего президента США Дональда Трампа из-за... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T11:28

2023-09-23T11:28

2023-09-23T11:28

в мире

сша

филиппины

лос-анджелес

дональд трамп

руди джулиани

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Компания по созданию аппаратуры для проведения выборов Smartmatic, подавшая в суд на корпорацию Fox News и бывшего президента США Дональда Трампа из-за обвинения в фальсификации выборов 2020 года, замешана в предполагаемой схеме взяточничества на выборах на Филиппинах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, к которым он получил доступ. Как отмечает телеканал со ссылкой на данные документов, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отмывании денег бывшему председателю Комиссии по выборам Филиппин Андресу Баутисте. Согласно CNN, четверо руководителей дочерних компаний Smartmatic фигурируют в качестве его сообщников. "Сообщники Smartmatic..., предположительно, попытались перевести 4 миллиона долларов Андресу Баутисте в нарушение законов США об отмывании денег", - цитирует телеканал судебные документы. По данным CNN, руководители Smartmatic использовали деньги для подкупа и фальшивые контракты, предположительно, для взяток Баутисте и скрывали свои действия с помощью фальшивых учетных записей электронной почты. Компания Smartmatic, технологии которой были задействованы на выборах 2020 года в округе Лос-Анджелес, ранее через суд потребовала от Fox и Трампа 2,7 миллиарда долларов, обвиняя их в клевете. Также другой производитель аппаратуры для голосования Dominion Voting Systems подал иск против Пауэлл и адвоката экс-президента Руди Джулиани на 1,3 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230805/delo-1888372779.html

сша

филиппины

лос-анджелес

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, филиппины, лос-анджелес, дональд трамп, руди джулиани