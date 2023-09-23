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СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках - РИА Новости, 23.09.2023
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11:28 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/vzyatki-1898181001.html
СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках
СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках
Компания по созданию аппаратуры для проведения выборов Smartmatic, подавшая в суд на корпорацию Fox News и бывшего президента США Дональда Трампа из-за... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T11:28
2023-09-23T11:28
в мире
сша
филиппины
лос-анджелес
дональд трамп
руди джулиани
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Компания по созданию аппаратуры для проведения выборов Smartmatic, подавшая в суд на корпорацию Fox News и бывшего президента США Дональда Трампа из-за обвинения в фальсификации выборов 2020 года, замешана в предполагаемой схеме взяточничества на выборах на Филиппинах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, к которым он получил доступ. Как отмечает телеканал со ссылкой на данные документов, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отмывании денег бывшему председателю Комиссии по выборам Филиппин Андресу Баутисте. Согласно CNN, четверо руководителей дочерних компаний Smartmatic фигурируют в качестве его сообщников. "Сообщники Smartmatic..., предположительно, попытались перевести 4 миллиона долларов Андресу Баутисте в нарушение законов США об отмывании денег", - цитирует телеканал судебные документы. По данным CNN, руководители Smartmatic использовали деньги для подкупа и фальшивые контракты, предположительно, для взяток Баутисте и скрывали свои действия с помощью фальшивых учетных записей электронной почты. Компания Smartmatic, технологии которой были задействованы на выборах 2020 года в округе Лос-Анджелес, ранее через суд потребовала от Fox и Трампа 2,7 миллиарда долларов, обвиняя их в клевете. Также другой производитель аппаратуры для голосования Dominion Voting Systems подал иск против Пауэлл и адвоката экс-президента Руди Джулиани на 1,3 миллиарда долларов.
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в мире, сша, филиппины, лос-анджелес, дональд трамп, руди джулиани
В мире, США, Филиппины, Лос-Анджелес, Дональд Трамп, Руди Джулиани
СМИ: работавшая на выборах в США в 2020 году фирма замешана во взятках

CNN: фирма, работавшая на выборах-2020 в США, замешана во взятках на Филиппинах

© AP Photo / Matt SlocumПодсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США
Подсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Matt Slocum
Подсчет голосов на президентских выборах в в Филадельфии, США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Компания по созданию аппаратуры для проведения выборов Smartmatic, подавшая в суд на корпорацию Fox News и бывшего президента США Дональда Трампа из-за обвинения в фальсификации выборов 2020 года, замешана в предполагаемой схеме взяточничества на выборах на Филиппинах, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы, к которым он получил доступ.
Как отмечает телеканал со ссылкой на данные документов, министерство юстиции США выдвинуло обвинения в отмывании денег бывшему председателю Комиссии по выборам Филиппин Андресу Баутисте. Согласно CNN, четверо руководителей дочерних компаний Smartmatic фигурируют в качестве его сообщников.
«
"Сообщники Smartmatic..., предположительно, попытались перевести 4 миллиона долларов Андресу Баутисте в нарушение законов США об отмывании денег", - цитирует телеканал судебные документы.
По данным CNN, руководители Smartmatic использовали деньги для подкупа и фальшивые контракты, предположительно, для взяток Баутисте и скрывали свои действия с помощью фальшивых учетных записей электронной почты.
Компания Smartmatic, технологии которой были задействованы на выборах 2020 года в округе Лос-Анджелес, ранее через суд потребовала от Fox и Трампа 2,7 миллиарда долларов, обвиняя их в клевете. Также другой производитель аппаратуры для голосования Dominion Voting Systems подал иск против Пауэлл и адвоката экс-президента Руди Джулиани на 1,3 миллиарда долларов.
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В миреСШАФилиппиныЛос-АнджелесДональд ТрампРуди Джулиани
 
 
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