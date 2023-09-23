https://ria.ru/20230923/vyzhivshie-1898150331.html

В ливийской Дерне завершили работы по поиску выживших после наводнений

В ливийской Дерне завершили работы по поиску выживших после наводнений - РИА Новости, 23.09.2023

В ливийской Дерне завершили работы по поиску выживших после наводнений

Работы по поиску выживших вследствие наводнений на территории Дерны завершены, деятельность отрядов спасателей сосредоточена на исследовании морской акватории... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T02:01

2023-09-23T02:01

2023-09-23T02:01

ливия

дерна (муниципалитет)

ахмед аль-мисмари

красный полумесяц

в мире

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БЕНГАЗИ, 23 сен - РИА Новости. Работы по поиску выживших вследствие наводнений на территории Дерны завершены, деятельность отрядов спасателей сосредоточена на исследовании морской акватории близ города, заявил РИА Новости официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари. "Все команды спасателей в необходимые сроки завершили поисковые работы (по поиску выживших) внутри завалов и зданий города. Сегодня все присутствующие в Дерне отряды занимаются поиском (выживших) и извлечением тел со дна моря", - сказал аль-Мисмари. По словам представителя ЛНА, "с каждым днем шансов найти кого-либо из выживших все меньше". По данным местного отделения Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке Ливии превысило 11 тысяч, пропали без вести около 20 тысяч человек. Согласно информации Международной организации миграции (МОМ), более 38 тысяч человек покинули районы на северо-востоке Ливии, пострадавшие при наводнении. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном "Даниэль", были зафиксированы паводки и наводнения в ряде городов и населенных пунктов на востоке Ливии, включая Эль-Байду и Дерну. В результате в регионе были закрыты аэропорты и морские порты. Города Суса и Дерна на востоке страны были объявлены зонами стихийного бедствия. В затронутых наводнениями городах был введен комендантский час.

https://ria.ru/20230922/liviya-1897924923.html

ливия

дерна (муниципалитет)

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ливия, дерна (муниципалитет), ахмед аль-мисмари, красный полумесяц, в мире