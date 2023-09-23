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Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН - РИА Новости, 23.09.2023
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20:29 23.09.2023 (обновлено: 20:36 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/vystuplenie-1898249157.html
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:29
2023-09-23T20:36
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украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
украина
сергей лавров
россия
владимир зеленский
совет безопасности оон
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Он был не в ударе, какой-то он был невеселый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Лавров не выслушал выступление Зеленского.
https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html
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оон, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, украина, сергей лавров, россия, владимир зеленский, совет безопасности оон
ООН, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Украина, Сергей Лавров, Россия, Владимир Зеленский, Совет Безопасности ООН
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН

Лавров: Зеленский на Совбезе ООН был "не в ударе"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Он был не в ударе, какой-то он был невеселый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Лавров не выслушал выступление Зеленского.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Вчера, 20:33
 
ООНУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В миреУкраинаСергей ЛавровРоссияВладимир ЗеленскийСовет Безопасности ООН
 
 
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