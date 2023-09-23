https://ria.ru/20230923/vystuplenie-1898249157.html
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН - РИА Новости, 23.09.2023
Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:29
2023-09-23T20:29
2023-09-23T20:36
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Он был не в ударе, какой-то он был невеселый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Лавров не выслушал выступление Зеленского.
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Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Лавров: Зеленский на Совбезе ООН был "не в ударе"