https://ria.ru/20230923/vystuplenie-1898249157.html

Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН

Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН - РИА Новости, 23.09.2023

Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН

Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:29

2023-09-23T20:29

2023-09-23T20:36

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украинский демократический альянс за реформы (удар)

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был "не в ударе", заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Он был не в ударе, какой-то он был невеселый. Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Лавров не выслушал выступление Зеленского.

https://ria.ru/20230923/lavrov-1898249802.html

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оон, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире, украина, сергей лавров, россия, владимир зеленский, совет безопасности оон