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В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть - РИА Новости, 23.09.2023
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20:37 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/venesuela-1898250181.html
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть - РИА Новости, 23.09.2023
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть
Введенный Западом потолок цен на нефть из РФ представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T20:37
2023-09-23T20:37
цены на нефть
россия
венесуэла
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Введенный Западом потолок цен на нефть из РФ представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Это иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли", - сообщил он в субботу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя попытки установить потолок цен на российскую нефть. Пинто отметил, что Каракас не согласен с "манипуляцией рынком, ни при каких условиях".
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цены на нефть, россия, венесуэла, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон
Цены на нефть, Россия, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Генеральная Ассамблея ООН, ООН
В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть

МИД Венесуэлы назвал потолок цен на нефть нарушением принципов торговли

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ООН, 23 сен - РИА Новости. Введенный Западом потолок цен на нефть из РФ представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
"Это иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли", - сообщил он в субботу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя попытки установить потолок цен на российскую нефть.
Пинто отметил, что Каракас не согласен с "манипуляцией рынком, ни при каких условиях".
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
СМИ: страны G7 пока не планируют пересматривать потолок цен на нефть России
6 сентября, 16:58
 
Цены на нефтьРоссияВенесуэлаНью-Йорк (город)Генеральная Ассамблея ООНООН
 
 
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