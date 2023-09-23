https://ria.ru/20230923/venesuela-1898250181.html

В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть

В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть - РИА Новости, 23.09.2023

В МИД Венесуэлы прокомментировали потолок цен на нефть

Введенный Западом потолок цен на нефть из РФ представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T20:37

2023-09-23T20:37

2023-09-23T20:37

цены на нефть

россия

венесуэла

нью-йорк (город)

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ООН, 23 сен - РИА Новости. Введенный Западом потолок цен на нефть из РФ представляет собой иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли, заявил РИА Новости глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто. "Это иррациональные действия, нарушающие все принципы международной торговли", - сообщил он в субботу на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя попытки установить потолок цен на российскую нефть. Пинто отметил, что Каракас не согласен с "манипуляцией рынком, ни при каких условиях".

https://ria.ru/20230906/neft-1894577989.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

цены на нефть, россия, венесуэла, нью-йорк (город), генеральная ассамблея оон, оон