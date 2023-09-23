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Глава МИД Мексики прокомментировала ситуацию с конфликтом на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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21:37 23.09.2023 (обновлено: 21:38 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898258947.html
Глава МИД Мексики прокомментировала ситуацию с конфликтом на Украине
Глава МИД Мексики прокомментировала ситуацию с конфликтом на Украине - РИА Новости, 23.09.2023
Глава МИД Мексики прокомментировала ситуацию с конфликтом на Украине
Мексика осуждает вторжение на Украину и признает право стран иметь средства для восстановления территориальной целостности, однако идущая гонка вооружений... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T21:37
2023-09-23T21:38
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МЕХИКО, 23 сен - РИА Новости. Мексика осуждает вторжение на Украину и признает право стран иметь средства для восстановления территориальной целостности, однако идущая гонка вооружений отдаляет мирное решение конфликта, заявила на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена. Глава МИД Мексики сказала, что осуждает спецоперацию на Украине, но при этом признаёт, что "каждое суверенное государство имеет право иметь средства для восстановления своей территориальной целостности, но также верно и то, что гонка вооружений с каждым днем все дальше отдаляет нас от мирного решения". По словам министра, странам мира необходимо "перестать говорить о войне и начать обсуждать мир". Мексика в свою очередь намерена продолжать борьбу за разоружение и нераспространение ядерного оружия. Это необходимо для "предотвращения и искоренения катастрофических гуманитарных последствий".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20230803/meksika-1887967483.html
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в мире, мексика, украина, оон
В мире, Мексика, Украина, ООН
Глава МИД Мексики прокомментировала ситуацию с конфликтом на Украине

Глава МИД Мексики: гонка вооружений отдаляет мирное решение конфликта на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 сен - РИА Новости. Мексика осуждает вторжение на Украину и признает право стран иметь средства для восстановления территориальной целостности, однако идущая гонка вооружений отдаляет мирное решение конфликта, заявила на Генеральной ассамблее ООН министр иностранных дел Мексики Алисия Барсена.
Глава МИД Мексики сказала, что осуждает спецоперацию на Украине, но при этом признаёт, что "каждое суверенное государство имеет право иметь средства для восстановления своей территориальной целостности, но также верно и то, что гонка вооружений с каждым днем все дальше отдаляет нас от мирного решения".
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По словам министра, странам мира необходимо "перестать говорить о войне и начать обсуждать мир". Мексика в свою очередь намерена продолжать борьбу за разоружение и нераспространение ядерного оружия. Это необходимо для "предотвращения и искоренения катастрофических гуманитарных последствий".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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