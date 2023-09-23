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"Эра закончилась": в конгрессе США вынесли приговор Украине - РИА Новости, 23.09.2023
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05:35 23.09.2023 (обновлено: 06:49 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898156525.html
"Эра закончилась": в конгрессе США вынесли приговор Украине
"Эра закончилась": в конгрессе США вынесли приговор Украине - РИА Новости, 23.09.2023
"Эра закончилась": в конгрессе США вынесли приговор Украине
Эра карт-бланшей для Украины от США закончилась, заявил в беседе с Fox News член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T05:35
2023-09-23T06:49
в мире
украина
сша
владимир зеленский
кевин маккарти
конгресс сша
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Эра карт-бланшей для Украины от США закончилась, заявил в беседе с Fox News член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц.По словам конгрессмена-республиканца, ранее поддерживавшего военные транши Киеву, глава Белого дома "облажался" в своей украинской стратегии, "загнав" Вашингтон в тупиковое положение и отказавшись предоставлять конгрессу и "американскому народу" конкретный план того, "как долго мы будет во всем этом участвовать" и "каковы наши интересы".Уолтц пожаловался, что Байден требует от американцев "выворачивать карманы" для Украины, в то время как от европейцев он этого не добивается. Также он выразил возмущение из-за того, что Германия отказалась от требования НАТО повысить военные расходы до двух процентов от ВВП. "Так что они все много чего обещают, толкают грандиозные речи — вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США", - заявил конгрессмен.США не контролируют ситуацию на своей собственной границе, американцы видят на заправках влияние "бесконтрольной" инфляции, а "Байден хочет, чтобы бремя нес американский народ, а не европейцы и не международное сообщество", выразил негодование Уолтц."И я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи (Украине. – ред.). Эра карт-бланшей закончилась", - резюмировал республиканец.Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса Белого дома на Украину и также не стал предоставлять Зеленскому капитолийскую трибуну.
https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898144671.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, кевин маккарти, конгресс сша
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Кевин Маккарти, Конгресс США
"Эра закончилась": в конгрессе США вынесли приговор Украине

Конгрессмен США Уолтц: эра карт-бланшей для Украины завершилась

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКапитолий США в Вашингтоне
Капитолий США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Капитолий США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Эра карт-бланшей для Украины от США закончилась, заявил в беседе с Fox News член палаты представителей от Флориды Майкл Уолтц.
По словам конгрессмена-республиканца, ранее поддерживавшего военные транши Киеву, глава Белого дома "облажался" в своей украинской стратегии, "загнав" Вашингтон в тупиковое положение и отказавшись предоставлять конгрессу и "американскому народу" конкретный план того, "как долго мы будет во всем этом участвовать" и "каковы наши интересы".
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Уолтц пожаловался, что Байден требует от американцев "выворачивать карманы" для Украины, в то время как от европейцев он этого не добивается. Также он выразил возмущение из-за того, что Германия отказалась от требования НАТО повысить военные расходы до двух процентов от ВВП. "Так что они все много чего обещают, толкают грандиозные речи — вот только реально они обеспечивают лишь небольшую долю по сравнению с той военной помощью, которую обеспечивают США", - заявил конгрессмен.
США не контролируют ситуацию на своей собственной границе, американцы видят на заправках влияние "бесконтрольной" инфляции, а "Байден хочет, чтобы бремя нес американский народ, а не европейцы и не международное сообщество", выразил негодование Уолтц.
"И я сейчас в такой точке, что, если у нас не будет какой-то стратегии, а европейцы не проявят активность, я не могу больше поддерживать политику ничем не ограниченной помощи (Украине. – ред.). Эра карт-бланшей закончилась", - резюмировал республиканец.
Ранее Владимир Зеленский, рассчитывавший в ходе визита в США получить обещания помощи на 24 миллиарда долларов, в итоге получил в 70 раз меньше: пакеты военной помощи на общую сумму 325 миллионов долларов. Спикер палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказался гарантировать одобрение очередного запроса Белого дома на Украину и также не стал предоставлять Зеленскому капитолийскую трибуну.
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