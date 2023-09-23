https://ria.ru/20230923/ukraina-1898155146.html

Процесс распада Украины не завершен, заявили в Крыму

Процесс распада Украины не завершен, заявили в Крыму - РИА Новости, 23.09.2023

Процесс распада Украины не завершен, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал безграмотным заявление Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года и добавил, что... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:38

2023-09-23T04:38

2023-09-23T04:38

владимир зеленский

оон

владимир константинов

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украина

азовское море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал безграмотным заявление Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года и добавил, что процесс распада украинского государства продолжится. Зеленский, выступая в среду на заседании Совбеза ООН, заявил о двух пунктах для прекращения боевых действий. В их числе - выведение войск РФ, включая Черноморский флот, со "всей суверенной территории Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", а также полное возвращение Украине контроля над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. "Зеленский не в курсе, что в 1991 году у Украины не было никаких "международно признанных границ". Оно и понятно: в "95-м квартале" этому не учили. Но это так - констатация его абсолютной правовой безграмотности. Я убежден, что распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим. А вот в каком формате, по каким лекалам - это вопрос политических договоренностей. Но все это будет происходить не сегодня", - сказал Константинов. По его словам, заявления Зеленского не имеет никакой силы, смысла и связи с реальностью. "Реальность же сегодня такова, что Азовское море является внутренним морем России, Одесса станет частью русского мира, да и все северное побережье Черного моря - тоже. Безусловно, на это нужно время. Но это произойдет однозначно", - сказал глава парламента. По его словам, конструкторы нынешнего киевского режима все сделали для того, чтобы государства Украина больше не существовало, превратили эту территорию в "расходный материал для западной геополитики". "Новый формат еще не сформировался, и от Украины он не зависит. Поведение Польши в этом плане тоже очень показательно. Гиена Европы уже почуяла падаль и сделала стойку", - подчеркнул Константинов.

https://ria.ru/20230901/territorii-1893669343.html

https://ria.ru/20230922/krym-1897927607.html

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украина

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владимир зеленский, оон, владимир константинов, россия, украина, азовское море