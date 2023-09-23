https://ria.ru/20230923/ukraina-1898154667.html

Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие

Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие - РИА Новости, 23.09.2023

Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие

Женщины-фармацевты массово увольняются и выезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, рассказала изданию "Страна.ua" глава украинской... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T04:19

2023-09-23T04:19

2023-09-23T04:50

в мире

украина

европа

федор вениславский

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Женщины-фармацевты массово увольняются и выезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, рассказала изданию "Страна.ua" глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.По ее словам, за последние две недели в стране спешно уволились тысячи фармацевтов. "Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", — сообщила Прудникова.Как заявила глава ассоциации, с начала сентября женщины начали писать заявления об увольнении, "многие уже буквально сидят на чемоданах, некоторые уехали". "Мне в панике звонят владельцы аптек - не знают, что делать, и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", — посетовала Прудникова.В начале сентября член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учет с 1 октября. При этом он заявил, что выезд из страны ограничен только для мобилизованных женщин - для тех же, кто встанет на воинский учет, ограничений нет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html

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в мире, украина, европа, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины