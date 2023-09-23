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Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие - РИА Новости, 23.09.2023
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04:19 23.09.2023 (обновлено: 04:50 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/ukraina-1898154667.html
Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие
Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие - РИА Новости, 23.09.2023
Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие
Женщины-фармацевты массово увольняются и выезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, рассказала изданию "Страна.ua" глава украинской... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T04:19
2023-09-23T04:50
в мире
украина
европа
федор вениславский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Женщины-фармацевты массово увольняются и выезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, рассказала изданию "Страна.ua" глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.По ее словам, за последние две недели в стране спешно уволились тысячи фармацевтов. "Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", — сообщила Прудникова.Как заявила глава ассоциации, с начала сентября женщины начали писать заявления об увольнении, "многие уже буквально сидят на чемоданах, некоторые уехали". "Мне в панике звонят владельцы аптек - не знают, что делать, и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", — посетовала Прудникова.В начале сентября член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учет с 1 октября. При этом он заявил, что выезд из страны ограничен только для мобилизованных женщин - для тех же, кто встанет на воинский учет, ограничений нет.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20230913/ukraina-1896122621.html
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в мире, украина, европа, федор вениславский, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Европа, Федор Вениславский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Бегут в панике. На Украине пожаловались на новое бедствие

На Украине началась волна массовых увольнений женщин-фармацевтов

© AP Photo / Frank AugsteinДевушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании
Девушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© AP Photo / Frank Augstein
Девушка на праздновании Дня независимости Украины в Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 сен – РИА Новости. Женщины-фармацевты массово увольняются и выезжают с Украины в преддверии их постановки на воинский учет, рассказала изданию "Страна.ua" глава украинской ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова.
По ее словам, за последние две недели в стране спешно уволились тысячи фармацевтов. "Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис", — сообщила Прудникова.
Как заявила глава ассоциации, с начала сентября женщины начали писать заявления об увольнении, "многие уже буквально сидят на чемоданах, некоторые уехали". "Мне в панике звонят владельцы аптек - не знают, что делать, и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины", — посетовала Прудникова.
В начале сентября член комитета Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил, что на Украине женщины-медики и фармацевты обязаны встать на воинский учет с 1 октября. При этом он заявил, что выезд из страны ограничен только для мобилизованных женщин - для тех же, кто встанет на воинский учет, ограничений нет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
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