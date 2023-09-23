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Президент Абхазии подписал указ о призыве на военную службу

Президент Абхазии подписал указ о призыве на военную службу - РИА Новости, 23.09.2023

Президент Абхазии подписал указ о призыве на военную службу

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T22:29

2023-09-23T22:29

2023-09-23T22:29

в мире

абхазия

аслан бжания

сухум

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СУХУМ, 23 сен – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о призыве на военную службу, сообщает пресс-служба главы республики. "С первого октября по тридцать первое декабря 2023 года на военную службу призываются граждане Абхазии в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу", - говорится в сообщении. Также Бжания подписал указ об увольнении с военной службы. Правительству Абхазии, администрациям районов и города Сухум поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом на военную службу и увольнением с военной службы.

https://ria.ru/20230907/proverka-1894854579.html

абхазия

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в мире, абхазия, аслан бжания, сухум