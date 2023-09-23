https://ria.ru/20230923/udar-1898238155.html

ВСУ нанесли ракетный удар, повредив школьный автобус в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар, повредив школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 23.09.2023

ВСУ нанесли ракетный удар, повредив школьный автобус в Запорожской области

Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре села Чапаевка Пологовского района Запорожской области, в результате которого был поврежден РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T19:18

2023-09-23T19:18

2023-09-23T19:18

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МЕЛИТОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости. Украинские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре села Чапаевка Пологовского района Запорожской области, в результате которого был поврежден школьный автобус, сообщили власти региона. "В 17.30 мск боевики ВСУ нанесли ракетный удар по селу Чапаевка Пологовского района. Разбито гаражное помещение, поврежден школьный автобус", - говорится в сообщении администрации Запорожской области. По предварительным данным жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

https://ria.ru/20230923/obstrel-1898235998.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, жкх