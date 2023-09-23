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В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах - РИА Новости, 23.09.2023
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15:57 23.09.2023 (обновлено: 16:56 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/uchebnik-1898213037.html
В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах
В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах - РИА Новости, 23.09.2023
В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах
В новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T15:57
2023-09-23T16:56
общество
россия
магомед даудов
ссср
кавказ
владимир мединский
сергей кравцов
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ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. В новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram. &quot;Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника&quot;, — написал он.Как указал Даудов, обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и глава Чечни Рамазн Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе"."Данную тему я довел до начальника Управления Администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина. Андрей Вениаминович, в свою очередь, сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения. Позицию Рамзана Ахматовича я также довел и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова", — рассказал спикер парламента республики.Даудов отметил, что тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в годы борьбы с международным терроризмом на Кавказе первый президент Чечни и команда его единомышленников отстояли целостность государства, а сегодня они стоят на защите интересов страны в СВО. &quot;Хочу обратить внимание на то, что в последнее время мы видим активность в обсуждении приведенной проблемы: люди справедливо возмущены. Но есть и некоторые &quot;общественные деятели&quot;, которые пытаются раскачать ситуацию на этой теме&quot;, — заявил спикер чеченского парламента.При этом Даудов назвал вопрос с учебником истории решенным, отметив, что "справедливость восстановлена".
https://ria.ru/20230828/most-1892733015.html
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общество, россия, магомед даудов, ссср, кавказ, владимир мединский, сергей кравцов
Общество, Россия, Магомед Даудов, СССР, Кавказ, Владимир Мединский, Сергей Кравцов
В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах

Даудов: в учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПечать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате
Печать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Печать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. В новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram.
«

"Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника", — написал он.

Речь идет о главе, в которой говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар советские власти в 1943-1944 годах решили ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению в восточные регионы. При этом в учебнике подчеркнуто, что в результате репрессировали не только бандитов и пособников врага, но и множество безвинных людей.

Как указал Даудов, обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и глава Чечни Рамазн Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе".
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"Данную тему я довел до начальника Управления Администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина. Андрей Вениаминович, в свою очередь, сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения. Позицию Рамзана Ахматовича я также довел и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова", — рассказал спикер парламента республики.
Даудов отметил, что тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в годы борьбы с международным терроризмом на Кавказе первый президент Чечни и команда его единомышленников отстояли целостность государства, а сегодня они стоят на защите интересов страны в СВО.
«

"Хочу обратить внимание на то, что в последнее время мы видим активность в обсуждении приведенной проблемы: люди справедливо возмущены. Но есть и некоторые "общественные деятели", которые пытаются раскачать ситуацию на этой теме", — заявил спикер чеченского парламента.

При этом Даудов назвал вопрос с учебником истории решенным, отметив, что "справедливость восстановлена".
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ОбществоРоссияМагомед ДаудовСССРКавказВладимир МединскийСергей Кравцов
 
 
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