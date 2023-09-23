https://ria.ru/20230923/uchebnik-1898213037.html

В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах

В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах - РИА Новости, 23.09.2023

В учебниках по истории России изменят главу о репрессированных народах

В новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:57

2023-09-23T15:57

2023-09-23T16:56

общество

россия

магомед даудов

ссср

кавказ

владимир мединский

сергей кравцов

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ГРОЗНЫЙ, 23 сен — РИА Новости. В новом учебнике истории России в 10-11-м классах изменят главу о репрессированных народах, сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов в Telegram. "Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника", — написал он.Как указал Даудов, обновленный учебник истории России вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов и глава Чечни Рамазн Кадыров поручил ему "разобраться в столь важном вопросе"."Данную тему я довел до начальника Управления Администрации президента по внутренней политике Андрея Ярина. Андрей Вениаминович, в свою очередь, сразу же отреагировал и дал соответствующие поручения. Позицию Рамзана Ахматовича я также довел и до автора учебника Владимира Мединского, который признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок. Столь же решительной в этом вопросе была позиция министра просвещения Сергея Кравцова", — рассказал спикер парламента республики.Даудов отметил, что тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в годы борьбы с международным терроризмом на Кавказе первый президент Чечни и команда его единомышленников отстояли целостность государства, а сегодня они стоят на защите интересов страны в СВО. "Хочу обратить внимание на то, что в последнее время мы видим активность в обсуждении приведенной проблемы: люди справедливо возмущены. Но есть и некоторые "общественные деятели", которые пытаются раскачать ситуацию на этой теме", — заявил спикер чеченского парламента.При этом Даудов назвал вопрос с учебником истории решенным, отметив, что "справедливость восстановлена".

https://ria.ru/20230828/most-1892733015.html

https://ria.ru/20230901/uchebniki-1893527222.html

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общество, россия, магомед даудов, ссср, кавказ, владимир мединский, сергей кравцов