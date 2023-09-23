https://ria.ru/20230923/uchast-1898267213.html

Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций

Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций - РИА Новости, 23.09.2023

Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций

Организация Объединенных Наций не должна разделить печальную участь Лиги Наций, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T23:17

2023-09-23T23:17

2023-09-23T23:17

в мире

белоруссия

сергей алейник

оон

лига наций

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ООН, 23 сен – РИА Новости. Организация Объединенных Наций не должна разделить печальную участь Лиги Наций, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Логика опасного детерминизма подразумевает, что ООН является заложником каких-то внешних сил и сможет эффективно выполнять свой мандат лишь тогда, когда произойдут позитивные изменения во внешней среде. Не кажется ли вам, что нечто подобное мы уже когда-то слышали? Такое же отношение было и к Лиге Наций накануне Второй мировой войны", - сказал Алейник. Министр напомнил, что дискуссии внутри Лиги Наций в те времена не возымели должного эффекта, и мир неумолимо скатывался в бездну, а Лига ушла в бездну из-за своей бесполезности. "Организацию Объединенных Наций может постигнуть такая же участь, если она останется пассивным наблюдателем. Убеждены в том, что подавляющее большинство членов ООН не желают такого исхода. Если так, то ООН должна не ждать, а действовать", - заявил глава МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20230923/sistema-1898255081.html

https://ria.ru/20230923/oon-1898208763.html

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в мире, белоруссия, сергей алейник, оон, лига наций