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Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций
Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций - РИА Новости, 23.09.2023
Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций
Организация Объединенных Наций не должна разделить печальную участь Лиги Наций, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T23:17
2023-09-23T23:17
2023-09-23T23:17
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сергей алейник
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ООН, 23 сен – РИА Новости. Организация Объединенных Наций не должна разделить печальную участь Лиги Наций, заявил в субботу министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. "Логика опасного детерминизма подразумевает, что ООН является заложником каких-то внешних сил и сможет эффективно выполнять свой мандат лишь тогда, когда произойдут позитивные изменения во внешней среде. Не кажется ли вам, что нечто подобное мы уже когда-то слышали? Такое же отношение было и к Лиге Наций накануне Второй мировой войны", - сказал Алейник. Министр напомнил, что дискуссии внутри Лиги Наций в те времена не возымели должного эффекта, и мир неумолимо скатывался в бездну, а Лига ушла в бездну из-за своей бесполезности. "Организацию Объединенных Наций может постигнуть такая же участь, если она останется пассивным наблюдателем. Убеждены в том, что подавляющее большинство членов ООН не желают такого исхода. Если так, то ООН должна не ждать, а действовать", - заявил глава МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20230923/sistema-1898255081.html
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в мире, белоруссия, сергей алейник, оон, лига наций
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, ООН, Лига Наций
Глава МИД Белоруссии предостерег ООН от участи Лиги Наций
Алейник: ООН не должна разделить печальную участь Лиги Наций