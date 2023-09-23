https://ria.ru/20230923/toplivo-1898146339.html
В Госдуме назвали меру, способную стабилизировать цены на топливо
В Госдуме назвали меру, способную стабилизировать цены на топливо - РИА Новости, 23.09.2023
В Госдуме назвали меру, способную стабилизировать цены на топливо
Экспорт топлива из России вряд ли возможно запретить на длительный срок, поскольку из-за этого начнут терпеть убытки нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ),... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T00:24
2023-09-23T00:24
2023-09-23T00:24
экономика
россия
павел завальный
госдума рф
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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Х.-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Экспорт топлива из России вряд ли возможно запретить на длительный срок, поскольку из-за этого начнут терпеть убытки нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), стабилизировать рынок способна корректировка налогового маневра, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.Российский кабмин с 21 сентября запретил поставки бензина и дизтоплива за рубеж "для стабилизации внутреннего рынка".По словам парламентария, ограничение экспорта может продлиться "максимум на месяц…", иначе на рынке возникнет топливный дефицит из-за остановки НПЗ, столкнувшихся с убытками.В течение двух-трех недель кабмину, как полагает Завальный, нужно разработать новые меры для стабилизации топливного рынка. По его мнению, требуется "подкорректировать налоговый маневр и с точки зрения налоговых пошлин, и с точки зрения демпфера, механизма компенсации". Депутат предложил пересмотреть в сторону повышения и таможенные пошлины, и параметры демпфера, чтобы "сбалансировать" внешний и внутренний рынок.Как напомнил Завальный, если в прошлом году объем выплат по демпферу составлял 2,2 триллиона рублей, то в текущем заложено на триллион меньше.Кроме того, глава думского комитета отметил, что предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) нарастить обязательный объем продаж нефтепродуктов на бирже также поспособствует большему предложению и снижению цен на топливо. "Надо найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок, но при этом сохранить рыночное ценообразование", – заключил парламентарий.
https://ria.ru/20230922/neft-1898124274.html
https://ria.ru/20230922/benzin-1897999574.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, павел завальный, госдума рф, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Павел Завальный, Госдума РФ, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
В Госдуме назвали меру, способную стабилизировать цены на топливо
Завальный предложил коррекцию налогового маневра для стабилизации цен на топливо
Х.-МАНСИЙСК, 23 сен - РИА Новости. Экспорт топлива из России вряд ли возможно запретить на длительный срок, поскольку из-за этого начнут терпеть убытки нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), стабилизировать рынок способна корректировка налогового маневра, такое мнение выразил глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.
Российский кабмин с 21 сентября запретил поставки бензина и дизтоплива за рубеж "для стабилизации внутреннего рынка".
Нефть дорожает на факторах ограничения предложения
По словам парламентария, ограничение экспорта может продлиться "максимум на месяц…", иначе на рынке возникнет топливный дефицит из-за остановки НПЗ, столкнувшихся с убытками.
В течение двух-трех недель кабмину, как полагает Завальный, нужно разработать новые меры для стабилизации топливного рынка. По его мнению, требуется "подкорректировать налоговый маневр и с точки зрения налоговых пошлин, и с точки зрения демпфера, механизма компенсации".
Депутат предложил пересмотреть в сторону повышения и таможенные пошлины, и параметры демпфера, чтобы "сбалансировать" внешний и внутренний рынок.
Как напомнил Завальный, если в прошлом году объем выплат по демпферу составлял 2,2 триллиона рублей, то в текущем заложено на триллион меньше.
Кроме того, глава думского комитета отметил, что предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС
) нарастить обязательный объем продаж нефтепродуктов на бирже также поспособствует большему предложению и снижению цен на топливо. "Надо найти золотую середину, чтобы за счет экспорта субсидировать внутренний рынок, но при этом сохранить рыночное ценообразование", – заключил парламентарий.
Цены на бензин на Санкт-Петербургской бирже упали на десять процентов