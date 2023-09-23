https://ria.ru/20230923/terakt-1898157882.html

Повстанцы РВСК взяли ответственность за теракт на западе Колумбии

Повстанцы РВСК взяли ответственность за теракт на западе Колумбии - РИА Новости, 23.09.2023

Повстанцы РВСК взяли ответственность за теракт на западе Колумбии

Боевики группировки "Центральный генеральный штаб" Революционных вооруженных сил Колумбии взяли на себя ответственность за недавний теракт в колумбийском... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T06:39

2023-09-23T06:39

2023-09-23T06:39

колумбия

каука

валье-дель-каука

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в мире

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МЕХИКО, 23 сен - РИА Новости. Боевики группировки "Центральный генеральный штаб" Революционных вооруженных сил Колумбии взяли на себя ответственность за недавний теракт в колумбийском департаменте Каука, где погибли двое случайных прохожих, назвали его ошибкой и заявили об одностороннем прекращении огня до 8 октября, когда должны стартовать мирные переговоры с правительством. "Глубоко сожалеем о событиях, произошедших в городе Тимба департамента Каука в ходе боевых действий против полицейского участка, расположенного среди гражданского поселения между школой и больницей, что нарушает нормы международного гуманитарного права. Признаем ошибкой неточность этой военной акции, в которой двое мирных жителей были убиты и пятеро ранены, сочувствуем их семьям и друзьям, мы знаем, что военные раны трудно залечить, что бы мы ни говорили и ни делали", - говорится в заявлении в блоге группировки в социальной сети Х. В "Центральном генштабе" отметили, что они ведут оборонительные и наступательные действия в ответ на широкомасштабные военные планы правительства против их командования, однако заявили, что в качестве немедленной меры по уменьшению последствий для гражданского населения приостановят наступательные действия на всей национальной территории против силовых структур до 8 октября. В этот день должны начаться переговоры о мире с правительством и должно вступить в силу двустороннее соглашение о прекращении огня. Министр обороны Колумбии Иван Веласкес поставил под сомнение заявления повстанцев. Комментируя журналистам другой теракт, который произошел в пятницу в департаменте Валье-дель-Каука, он заявил, что "Западный блок" РВСК неподконтролен "Центральному генштабу", и что власти намерены продолжать вести свои действия, направленные на защиту граждан и установление законности. Делегации правительства Густаво Петро и "Центрального генерального штаба" объявили на этой неделе, что 8 октября запустят переговорный процесс, в силу вступят соглашения о временном двустороннем прекращении огня и прекращении наступательных операций. С начала текущего года власти Колумбии устанавливали перемирие с несколькими группировками повстанцев, однако перемирие с "Центральным генштабом" было остановлено в мае после убийства четырех завербованных подростков. В июле национальный комиссар по вопросам мира Иван Данило Руэда сообщил о достижении соглашения о начале мирных переговоров. Правительство Петро пришло к власти в Колумбии летом 2022 года с обещанием достичь всеобъемлющего мира с многочисленными повстанческими формированиями страны и группировками военизированных наркоторговцев по примеру мирных договоренностей с бывшими РВСК. До настоящего момента полноценный мирный процесс был инициирован лишь с повстанцами "Армии национального освобождения". Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20230729/kolumbiya-1887084354.html

https://ria.ru/20230809/kolumbiya-1888970874.html

колумбия

каука

валье-дель-каука

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колумбия, каука, валье-дель-каука, густаво петро, революционные вооруженные силы колумбии, в мире