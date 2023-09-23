https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898207855.html

СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося угнать теплоход "Персей"

СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося угнать теплоход "Персей" - РИА Новости, 23.09.2023

СК возбудил дело против мужчины, пытавшегося угнать теплоход "Персей"

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался угнать теплоход "Персей" в Вологде, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T15:25

2023-09-23T15:25

2023-09-23T15:25

происшествия

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

авто

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который пытался угнать теплоход "Персей" в Вологде, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России. Ранее в региональном УМВД сообщили РИА Новости, что житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия вплавь. "Ярославским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту покушения на угон пассажирского теплохода возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 211 УК РФ", - говорится в сообщении. Таким образом, мужчине инкриминируется "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". По данным Ярославского следственного отдела на транспорте, во время попытки угона теплохода мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Судно было пришвартовано у причала на левом берегу реки Вологда. Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, а также организовали комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

https://ria.ru/20230922/onkolog-1898039099.html

https://ria.ru/20230922/debosh-1898031478.html

вологда

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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, авто