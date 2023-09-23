Рейтинг@Mail.ru
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход - РИА Новости, 23.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 23.09.2023
https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход - РИА Новости, 23.09.2023
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
Житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:08
2023-09-23T14:08
происшествия
мурманская область
авто
вологда
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939292_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_0a5540f21111c6f2ca418a674467e654.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия вплавь, сообщили РИА Новости в региональном УМВД. По данным ведомства, житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход "Персей", пришвартованный у причала. "Молодой человек отшвартовал судно, не заведя двигатель, отправил его вниз по течению реки. Однако через 100 метров судно остановилось", - рассказал собеседник агентства. Молодой человек попытался покинуть место происшествия вплавь. На берегу его уже ждали полицейские. Материалы дела переданы в Вологодский линейный отдел МВД РФ на транспорте.
https://ria.ru/20230817/ugon-1890646336.html
https://ria.ru/20230907/loshadi-1894765928.html
мурманская область
вологда
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788939292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7dd7a4c9d8186af69180d6fe209ff448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, авто, вологда, россия
Происшествия, Мурманская область, Авто, Вологда, Россия
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход

В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать пассажирский теплоход

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкВологда
Вологда - РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Вологда. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия вплавь, сообщили РИА Новости в региональном УМВД.
По данным ведомства, житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход "Персей", пришвартованный у причала.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
В Приморье бездомный наркоман угнал полицейскую машину
17 августа, 15:41
«
"Молодой человек отшвартовал судно, не заведя двигатель, отправил его вниз по течению реки. Однако через 100 метров судно остановилось", - рассказал собеседник агентства.
Молодой человек попытался покинуть место происшествия вплавь. На берегу его уже ждали полицейские. Материалы дела переданы в Вологодский линейный отдел МВД РФ на транспорте.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Житель Барнаула украл лошадей, чтобы собрать деньги на лечение ребенка
7 сентября, 15:07
 
ПроисшествияМурманская областьАвтоВологдаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала