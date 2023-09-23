https://ria.ru/20230923/teplokhod-1898199487.html
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход - РИА Новости, 23.09.2023
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
Житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T14:08
2023-09-23T14:08
2023-09-23T14:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 сен – РИА Новости. Житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия вплавь, сообщили РИА Новости в региональном УМВД. По данным ведомства, житель Мурманской области угнал пассажирский теплоход "Персей", пришвартованный у причала. "Молодой человек отшвартовал судно, не заведя двигатель, отправил его вниз по течению реки. Однако через 100 метров судно остановилось", - рассказал собеседник агентства. Молодой человек попытался покинуть место происшествия вплавь. На берегу его уже ждали полицейские. Материалы дела переданы в Вологодский линейный отдел МВД РФ на транспорте.
https://ria.ru/20230817/ugon-1890646336.html
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происшествия, мурманская область, авто, вологда, россия
Происшествия, Мурманская область, Авто, Вологда, Россия
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать теплоход
В Вологде турист из Мурманской области пытался угнать пассажирский теплоход