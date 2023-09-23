https://ria.ru/20230923/teplo-1898152612.html

Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных

Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных - РИА Новости, 23.09.2023

Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных

На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил... РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-23T03:19

2023-09-23T03:19

2023-09-23T05:25

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В ближайшие дни температура будет близка к рекордным значениям… Температура в пятницу, субботу и воскресенье на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для июля", - сказал он.По словам синоптика, температура днем в Москве будет подниматься до 23-26 градусов. Минимальные значения ночью – 11-13 градусов, в центре города — 15 градусов.

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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество