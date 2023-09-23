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Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных - РИА Новости, 23.09.2023
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03:19 23.09.2023 (обновлено: 05:25 23.09.2023)
https://ria.ru/20230923/teplo-1898152612.html
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных - РИА Новости, 23.09.2023
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных
На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:19
2023-09-23T05:25
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В ближайшие дни температура будет близка к рекордным значениям… Температура в пятницу, субботу и воскресенье на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для июля", - сказал он.По словам синоптика, температура днем в Москве будет подниматься до 23-26 градусов. Минимальные значения ночью – 11-13 градусов, в центре города — 15 градусов.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных

Вильфанд: на выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов

© mos.ruМарьинский пруд в Москве
Марьинский пруд в Москве
© mos.ru
Марьинский пруд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни температура будет близка к рекордным значениям… Температура в пятницу, субботу и воскресенье на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для июля", - сказал он.
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По словам синоптика, температура днем в Москве будет подниматься до 23-26 градусов. Минимальные значения ночью – 11-13 градусов, в центре города — 15 градусов.
 
МоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
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