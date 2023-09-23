https://ria.ru/20230923/teplo-1898152612.html
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных - РИА Новости, 23.09.2023
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных
На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил... РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-23T03:19
2023-09-23T03:19
2023-09-23T05:25
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897297281_0:150:803:602_1920x0_80_0_0_5e2254f444aa0a3625421d43841d76eb.jpg
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."В ближайшие дни температура будет близка к рекордным значениям… Температура в пятницу, субботу и воскресенье на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для июля", - сказал он.По словам синоптика, температура днем в Москве будет подниматься до 23-26 градусов. Минимальные значения ночью – 11-13 градусов, в центре города — 15 градусов.
https://ria.ru/20230901/sezon-1893552508.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897297281_0:0:803:602_1920x0_80_0_0_89ff88097dbb2f2f9c8d252104ec1653.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
Москвичам пообещали аномальное тепло на выходных
Вильфанд: на выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов
МОСКВА, 23 сен - РИА Новости. На выходных в Москве ожидается аномальное тепло до 23-26 градусов, такие температуры соответствуют нормам июля и близки к рекордным значениям сентября, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни температура будет близка к рекордным значениям… Температура в пятницу, субботу и воскресенье на семь-восемь градусов выше нормы. Такая температура характерна для июля", - сказал он.
Россиянам пообещали теплую осень и зиму
По словам синоптика, температура днем в Москве будет подниматься до 23-26 градусов. Минимальные значения ночью – 11-13 градусов, в центре города — 15 градусов.